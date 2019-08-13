Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?

Diş çekiminden ne zaman sonra yemek yenebileceği dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuda birçok bilgilendirme bulunmaktadır. Diş çekimi operasyonundan sonra ilk yemeği anestezinin etkisi geçtikten sonra yenebileceği bilinmelidir. Anestezinin etkisinin geçmesi gereklidir. Bunun sebebi ağız içinde bir yaralanmaya sebep vermemek içindir.

DİŞ ÇEKİMİNDEN NE ZAMAN SONRA YEMEK YENİR?

İlk yemeğinizi anestezinin etkisi geçtikten sonra yiyebilirsiniz. Aksi takdirde anestezinin yapıldığı yere bağlı olarak diliniz, dudağınız veya yanağınızda zedelenmeye sebep olabilirsiniz. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir. Yemeklerinizde eğer gömük 20 yaş dişi veya büyü kist operasyonu geçirdiyseniz 10 gün kadar, sıvı ve yumuşak gıdaları tercih ediniz.

DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA YÜZDE MORLUK VE ŞİŞME OLABİLİR Mİ?

Operasyondan ve diş çekiminden sonra ödem (şişme) ve ekimoz ( morluk ) görülmesi normaldir. Ödemin kontrolü için, ilk 48 saat, beş dakika aralarla ağız dışından uygulayacağınız soğuk kompres çok önemlidir. Oluşan ödemin tamamen geçmesi 4-5 gün sürebilir.

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI YÜZE SOĞUK KOMPRES UYGULANMALI MIDIR?

Eğer doktorunuz tavsiye etmişse bir buz torbasını operasyon bölgesine aralıklı olarak koyarak soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Buz torbasını 5 dakika uyguladıktan sonra 5 dakika bölgenin ısınması için bekleyerek uygulamalısınız. Buz torbasını saatlerce sürekli olarak bölgeye tutmak veya üzerine yatıp uyumak yüzünde hissizlik oluşmasına, kulağınıza veya boğazınıza çok yakın tutmanız başka önemsiz rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.

DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NE ZAMAN DİŞ FIRÇALANABİLİR?

Operasyon veya diş çekimi bölgesini 24 saat fırçalamayınız, aksi takdirde kanamaya sebep olursunuz, daha sonra nazikçe fırçalayabilirsiniz.

DİŞ ÇEKİMİNDEN NE KADAR SONRA SİGARA İÇİLEBİLİR?

Önemli ağız içi operasyonlardan sonra hiç olmazsa 48 saat sigara içilmemelidir. Sigara, ağız ortamındaki ısıyı arttırarak kanamaya ve nikotinden dolayı da yara iyileşmesinde gecikmeye neden olacaktır. Alveolit denilen, çekimden 2 – 3 gün sonra şiddetli ağrıyla başlayan klinik tabloya sigara kullanan hastalarda daha sık rastlanılmaktadır.

DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA AĞRI OLUR MU?

Operasyon ve diş çekimi sonrası ağrı kontrolü için verilen ağrı kesicileri tarif edildiği gibi kullanınız. Ağrınız başlamadan (işlemden en geç 30 dak. sonra) alacağınız ilacınızın etkisi daha güçlü olacaktır. Verilen ağrı kesiciler aynı zamanda ödem kontrolü için de gereklidir. Operasyon ve diş çekimi sonrası, ağrının giderek azalması gerekmektedir. Aksine artıyorsa, mutlaka doktorunuzu arayınız.