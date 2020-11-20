Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde diş ağrısına doğal yöntemler

Diş ağrısı günlük hayatı etkileyen sağlık problemlerinin başında geliyor. Hatta bazı diş ağrıları uykusuzluğa sebep olduğu gibi motivasyonu da etkiliyor. Peki, diş ağrısı doğal yöntemlerle nasıl geçer? İltihaplı dişlerden çürük dişlere kadar evde diş ağrısı için doğal yöntemler haberimizde...



EVDE DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre diş ağrısını uyuşturmak için nane çayı kullanılabilir. Hassas diş etleri için genellikle uygulanır. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşeti etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin. Yine de biraz sıcak olmalı.

Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri ile tanınmış ve birçok tedavide kullanılmıştır. Diş plağının neden olduğu ağrı için, ağrı kesici olarak da işlev görebilir.

Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek alkol içerir. Bilimsel olarak kanıtlanmış antioksidan özellikleri de vanilya özünü etkili bir iyileştirici yapar.

KANAYAN DİŞ ETLERİNE GARGARA



Bir oksijenli su ile gargara da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, oksijenli su plakları azaltabilir ve kanayan diş etlerini iyileştirebilir.

Birçok kişi tarafından ilk uygulanan doğal yöntemlerden bir tanesi de karanfildir. Karanfil yağı ağrıyı etkili bir şekilde uyuşturabilir ve iltihabı azaltabilir.

Birçok insan için, tuzlu suyu ağızda çalkalamak etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye ve diş arasından söküp atmaya yardımcı olabilir.

Özellikle herhangi bir travma diş ağrınıza neden olmuşsa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres kullanabilirsiniz.

BUĞDAY ÇİMİ İLTİHABI İYİLEŞTİRİR

İyileştirici bir özelliğe sahip olan buğday çimi ağızınızda bulunan iltihabı da iyi edebilir. Enfeksiyonları önler ve yüksek klorofil içeriği de bakterilerle savaşır.

Anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan kekik, diş ağrılarına doğal tedavi yöntemlerinde tercih edilir. Diş ağrılarını geçirmek veya hafifletmek için güvenilir bir kaynak olacaktır.

Bunu kullanmak için, birkaç damla kekik esansiyel yağını ve birkaç damla suyu pamuklu bir topun üzerine sürün. Yağı su ile seyrelttikten sonra, etkilenen bölgeye uygulayın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla yağ ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.