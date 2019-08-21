Diş ağrısını hafifletecek 8 öneri!

“Diş ağrısı nasıl geçer?” sorusu sık sık diş ağrısı çeken vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnsan hayatının en sıkıntılı anlarından biridir diş ağrısına yakalandığı anlar. Bu anlarda insanlar ne yapacağını bilemezler ve ağrıdan kıvranırlar. Diş ağrısı insan vücudunda oluşan ağrıların en ciddi olanlarındandır. Diş ağrısı geçirmek için birçok yöntem bulunmaktadır.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
Diş ağrısını hafifletecek 8 öneri!

Diş ağrısı bir insanın başına gelebilecek en kötü durumlardan biridir. Bu durumda insanlar ne yapacağını bilemez ve kıvranmaya başlarlar. Diş ağrısının çeneye ve başa vurması ile ünlüdür. Hayat boyunca hemen hemen her insan böyle bir durumla karşılaşması söz konusu olabilir. Diş ağrısı ile karşılaşan insanlar bu durumdan nasıl kurtulacağını merak etmektedir.

DİŞ AĞRISINI HAFİFLETECEK ÖNERİLER

1 - Yatarken yastık kullanın; Diş ağrısı genellikle gece vakti gelir. Ve uzun süre devam eder. Bunun nedeni kan basıncının yatar pozisyonda başa vurması ve çene bölgesinin zonklamasıdır. Çözüm olarak da yüksek bir yastık kullanmak işe yarayacaktır.

2 - Ağrıyan bölgeye buz uygulayın; buz birçok ağrı ve acılı yarada etkin bir çözüm olduğu gibi diş ağrısında da yardımcı faktörlerdendir. Ağrıyan dişin bulunduğu yanağa uygulanan buz mutlaka bir havlu ya da beze sarılmalıdır. Buzun direk teması kötü sonuçlar verebilir.

3 - Aynı şekilde sıcak uygulaması da diş ağrılarını hafifletir. Sıcak su kompresi ve sıcak suyun ağız içinde çalkalanması ağrıyı hafifletmede işe yarar bir çözümdür.

4 - Tuzlu su veya üzüm sirkesi ile gargara yapın; kısa süreli çözümlerden biri olan tuzlu su veya sirke gargarası diş ağrısını dindirmektedir ve en azından bir süre rahatlatır, dişlerin uyuşmasını sağlar.

5 - Oksijenli su ile gargara; Su ile seyreltilen oksijenli su ağızda çalkalanmak suretiyle gargara şeklinde kullanılabilir.

6 - Vanilya, badem, nane ve limon özü ile; zikredilen bitki özlerini bir pamuk yardımıyla dişlerinize sürebilir ve tampon yapabilirsiniz.

7 - Karanfil ve karanfil yağı ile ağrınızı dindirin; Karanfil taneleri ağız kokuları kadar dişleri uyuşturmada da başarılıdır ve ağrıyı hafifletir. Ağrıyan dişin bulunduğu bölgede 4-5 dakika çiğnenen karanfil kısa sürede etkisini gösterecektir. Bir pamuk üzerine eklenerek dişe uygulanan karanfil yağı çok daha etkili bir sonuç verecektir.

8 - Karbonat ile çözüm; karbonat bir miktar ılık suya eklenir ve gargara yapılır. Bir diğer kullanım şekli de ıslak pamuğa batırılarak dişe uygulanmasıdır.

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