Dirsek çarpmasının neden acı verdiğini biliyor muydunuz?

Dirsek çarpmasının neden büyük acı verdiği merak edilmektedir. Bazı dirsek çarpmaları hissedilmeyecek kadar küçük bir sızı oluşturur iken bazı dirsek çarpmaları büyük acı vermektedir. Bu çarpmaların oluşturduğu acılar genellikle kısa sürelidir. Eğer dirseğinizi çarptığınızda oluşan büyük acı kısa süre içerisinde azalarak geçmez ise bir uzmana danışılması önerilmektedir.

DİRSEK ÇARPMASI NEDEN BÜYÜK ACI VERİR?

Dirseğinizi bir yere çarptığınızda keskin bir acı duyarsınız. Bu hisse neden olan şey nedir?

Dirsek kemiği siniri ya da ulnar sinir omurgadan başlayıp omuzdan ve koldan geçerek küçük parmakta ve yüzük parmağında son bulur. Sinir hücreleri kol boyunca kol ve el kaslarına sinyal alıp gönderirken kemik ve kas katmanlarıyla korunur.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ulnar sinir dirsekte kemik ile deri arasında 4 mm çapında bir kanaldan geçer. Burada onu koruyacak bir katman yoktur.

Dirseğimizi bir yere çarptığımızda bu siniri sıkıştırır ve acı ve uyuşma karışımı bir hisse kapılırız. Ulnar sinirin kendisi acıyı ilettiği için bu acının parmak ucuna kadar inmesi hissi oluşur.

Birçok kişi açısından ulnar sinirin çarpması sonucu oluşan acı geçicidir. Dirseği biraz ovduktan birkaç dakika sonra bu his kaybolur.

Fakat kübital tünel sendromu adı verilen bir rahatsızlığınız varsa küçük bir çekiçle dirseğinize vuruluyormuş hissiyle dolaşırsınız gün boyu. Daha sık görülen ve ellerde hissedilen karpal tünel sendromu kadar yaygın olmasa da kübital sendrom büyük bir acı ve rahatsızlığa yol açıp elin kullanımını bile engelleyebilir.

Kolu birçok kez dirsekten kıvırıp düzeltme ya da dirseği uzun süre kıvrılmış pozisyonda tutma nedeniyle ulnar sinir ileri geri hareket ettiğinde bu sendrom oluşabilir.

Bu sendromun tedavisinde doktorlar önce sorunu hafifletici yöntemleri dener; kolu dirsekten kıvırmayı engelleyici yollara başvurulur. Örneğin, hastanın kolunu kıvırarak uyuma alışkanlığı varsa uyumadan önce kola bunu engelleyecek bir destek takılır. Telefon kullanırken kulaklık takılması tavsiye edilir. Bunlar basit yöntemler olsa da hastanın acısını azaltacaktır.

Fakat bu yöntemler işe yaramazsa ameliyat gerekebilir. Ameliyatta ya ulnar sinir dirseğin ön tarafına alınır ya da baskıyı azaltmak için kemiğin bir bölümü törpülenir ya da alınır. Ancak hangisinin daha iyi sonuç verdiği konusunda farklı görüşler vardır.

Bir dahaki sefere dirseğinizi bir yere vurup acı çektiğinizde fazla şikayet etmeyin. Durumunuz çok daha kötü olabilirdi.