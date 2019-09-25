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  3. Dünya diliyle zengin olan fenomeni konuşuyor!

Dünya diliyle zengin olan fenomeni konuşuyor!

Dünya diliyle zengin olan fenomeni konuşuyor!

Amerikalı olduğu bilinen bir internet fenomeninin iddiası dünya gündemine oturdu. Normal insanlara göre dilinin bir hayli uzun olduğu görülen 21 yaşındaki fenomen Mikayla Saravia'nın uzun dili sayesinde kazandığını iddia ettiği para oldukça yüksek...

Florida’ya bağlı West Palm Beach kentinde yaşayan Mikayla Saravia, uzun dili sayesinde sosyal medyada ün kazandı.

21 yaşındaki Mikayla videolarında çoğunlukla dondurma gibi bir yiyeceği yalıyor ya da kamera karşısında dans ediyor.

Videolarında ve fotoğraflarında sık sık uzun dilini sergileyen Amerikalı genç, kız şimdiden iki milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Amerikalı fenomen paylaştığı her videodan 900 dolar ila 3000 dolar arası kazandığını öne sürdü.

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