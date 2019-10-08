Dilim dolmanın meşhur tarifi! İşte unutulmayacak lezzet

Dilim Dolma, içerik olarak oldukça tok tutucu malzemelerden oluşmaktadır. Aynı zamanda içerdiği besinler oldukça besleyicidir. Dilim dolma lezzetinin yanı sıra faydaya da sahiptir. Bu yemek tüketilirken porsiyon miktarına dikkat edildiği takdirde diyetinize bir tehdit unsuru oluşturmaz. Dilim Dolma’yı sevdiklerinize özel günlerde, bayramlarda yapıp onları bu lezzetle mutlu edebilirsiniz. Eminiz ki tüm sevdikleriniz bu lezzete bayılacaktır.

DİLİM DOLMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr yağsız kıyma

• 750 gr köftelik ince bulgur

• 1 soğan

• 3 patlıcan

• 4 domates

• 3 sivribiber

• 30 gr margarin

• 1 çorba kaşığı domates salçası

• 1 çay bardağı sumak

• 2 su bardağı sıcak su

• Tuz

• Kırmızı tozbiber

DİLİM DOLMA NASIL YAPILIR?

Soğanı küçük küçük doğrayın. Kıymayı geniş bir kaba alıp soğan, kırmızı tozbiber, bulgur ve tuzu ekleyin. Ara sıra su serperek yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayarak yassılaştırın.

Patlıcanları alacalı soyun. Tuzlu suda bekletip kağıt havlu ile kurulayın. Patlıcanları 1 cm kalın çubuklar şeklinde doğrayın. Domatesleri soyun. Biber ve domatesleri küp şeklinde doğrayın.

Tencerede margarini eritip salçayı kavurun. Patlıcan, domates ve biberleri ilave edip üzerine köfteleri yerleştirin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirin.

Sumağı sıcak suda 15 dakika bekletin. Süzgeçten geçirerek suyunu tenceredeki yemeğin üzerine gezdirin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

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