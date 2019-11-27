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  3. Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile ilgili konuştu: 'O yüzden kilo verdim'

Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile ilgili konuştu: 'O yüzden kilo verdim'

Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile ilgili konuştu: 'O yüzden kilo verdim'

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Etiler'de bir mekandan çıkarken muhabirler tarafından görüntülendi. Menajeri ile birlikte görülen Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenleri yanıtladı. Muhabirlerin zayıflığı ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine de konuya açıklık getirdi.

Oyuncu, proje ile ilgili, "Şu an sürpriz projeler var. En ufak bir bilgi vermem doğru olmaz ama belli olunca söz, sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Aşırı zayıflığıyla çok konuşulan Deniz, hakkında çıkan "Kilo almak için makarna yemeye başladı" haberlerine açıklık getirdi.

Oyuncu, "Çok güldüm haberlere. Evet, alerjilerim nedeniyle biraz kilo verdim ve şu an sağlıklıyım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Deniz, geçtiğimiz günlerde zayıflığı hakkında yapılan haberlere, "Tabii ki birkaç kilo alsam iyi olur ama ben gayet sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum" yorumunu yapmıştı.

Habertürk


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