Dikkat eksikliği ve hiperaktif olan çocuk nasıl başarılı olur?

Dikkat eksikliği ve hipperaktif olan çocuklar için ekran başında ders dinlemek oldukça zor. Bu durumdan muzdarip olan aileler internette dikkat eksiliğine çözüm yollarını araştırıyor. Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya Mor Papatya'da kaleme aldığı bugünkü köşesinde dikkat eksikliği olan çocukların ailelerine tavsiyede bulundu.



DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ NE YAPMALIDIR?



Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir hastalıktır. Bu konuda tanı almış bir çocuk doktorun kontrolünde olmalıdır. Eğer ilaç kullanımı var ise günlük hayatına devam edebiliyordur, ilacı kullanıp kullanmaması gerektiğinin kararını bir psikiyatri vermelidir, aileler değil.

Çocuk, neden televizyon karşısında uzaktan eğitime katıldığının bilincinde değilse, o dersi dinlemek istemeyebilir. Öncelikle yeni düzen çocuğa açıklanmalıdır. Bu durumun dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan çocuğun dersi dinlemek istememesi ile karıştırılmaması gerekmektedir. Aileler tanısı olan çocuk ile ilgili doktorlarına danışmalıdır.

Ev ortamı diye kuralların hiçe sayılması doğru bir yaklaşım değildir. Özelliklede dehb tanısı olan çocukların aileleri kural ve sınırlar konusunda daha dikkatli davranmalıdır. Çünkü dehb tanısı olan çocuğun olmayan çocuklara oranla kurallara daha çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir.

Ne olursa olsun her çocuk tatil dönüşü okula alışmada zorluk gösterir. Zorlandığı konuda konuşmaya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Yaşanılan durumdan ötürü kaygı seviyesi artan çocuk evde huzursuzluk yaratabilir. Belirsizliklerin aileler tarafından açıklanması, çocukların korkuları hakkında konuşturulması süreci sorunsuz yaşamanıza yardımcı olacaktır. Olası bir durumda bir uzmandan destek alınması gerektiğini hatırlatmak isterim.

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