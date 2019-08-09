Sanal modeller gerçek modellerin önüne mi geçiyor?

Günümüzde sanal modellerle gerçek modeller arasında kıyaslanmalar hayli fazla yaşanıyor. Sanal modellere ilgi giderek artıyor. Sanal modeller ile gerçek modeller arasındaki çekişmenin nereye varacağı merak ediliyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:02
09 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Sanal modeller gerçek modellerin önüne mi geçiyor"

Sanal model Shudu’dan sonra gerçek modellerin havası söndü denilebilir. Shudu’yu yapan Cameron-James Wilson moda sektörüne sanal bir model yaratarak damga vurdu. Shudu öyle kısa bir zamanda öylesine bir popülerlik yakaladı ki birçok moda devi marka koleksiyonlarında Shudu’yu tercih etmeye başladı bile. Son iki senede, model Shudu, Balmain, Ellese gibi markaların yüzü oldu. Bilinen birçok moda dergisine kapak oldu.  

CANLI GİBİ GÖZÜKEN SHUDU

Birçok ünlü modelin çalışmadığı markalar onu tercih ediyorken dijital dünya gerçek modellerin de işine sekte vurmaya başladı. Shudu’nun yaratıcı Cameron-James Wilson, “Çoğu zaman medya tarafından ifade edilmeyen güçlü ve etkileyici bir güzellik yaratmak istedim. Shudu’nun canlı gibi gözüktüğünü düşünüyorum çünkü oldukça farklı yansıtılıyor. Kıyaslayabileceğiniz tek şey başka moda fotoğrafları, zaten bunlar da çoğu zaman gerçek dışı ve üzerinde oynanmış” diyen Wilson, Shudu’yu yaratırken gözenek veya cilt kabartıları gibi kusurlar eklediğini söyledi.

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