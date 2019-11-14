Sağlık için bire bir lezzet: Dible fasulyeli pilav tarifi

Karadeniz’den Anadolu’ya doğru uzanan bir lezzet olan dible fasulyeli pilav nasıl yapılır merak ediliyor. Sevilen bir lezzet olan dible fasulyeli pilav pratik yapımıyla oldukça dikkat çekiyor. Sağlık için faydalı bir lezzet olan dible fasulyeli pilavın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİBLE FASULYELİ PİLAV TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

1 kg fasulye

1 su bardağı pirinç

3 adet orta büyüklükte soğan

1 çay bardağı zeytinyağ

1 adet küçük domates

1 çorba kaşığı tereyağ

Pul biber

karabiber

HAZIRLANIŞI

Taze fasulye küçük küçük doğranır. Soğanlar piyazlık doğranır. Yıkanmış olan fasulyelerin yarısı tencerenin içine konur. Fasulyelerin üstüne yıkamış olduğumuz pirinç, doğranmış soğan, rendelenmiş domates, bir miktar tuz, pul biber konur. Üstüne geriye kalan fasulyeler eklenir. Yarım çay bardağı su ve tereyağ ilave edilir. Kısık ateşte kendi buharında pişmeye bırakılır. Pişme süresince ara sıra karıştırılır. Pirince tavada zeytinyağ iyice yakılır, üstüne dökülür. Pilav gibi demlenmeye bırakılır.



