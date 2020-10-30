Dezenfektanla tahriş olan ellere kekik suyu önerisi

Koronavirüse karşı kullandığınız dezenfektanlar nedeniyle tahriş olan eller için kekik suyunu hiç denediniz mi? Dezenfektanların içeriğindeki yüksek alkol nedeniyle ciltte tahrişe yol açtığını belirten uzmanlar, kekiğin antibakteriyel özelliği bulunduğunu söyleyerek, kekik suyu ile dezenfektan tarifi verdi. İşte kekik suyunun faydaları ve kekik suyu ile dezenfektan tarifi...

DHA'da yer alan habere göre uzmanlar, kimyasal dezenfektanlar yerine antibakteriyel özelliği bulunan kekik kullanılmasını önererek, kekik suyunun ellere sürülmesiyle vücuttaki virüslerin, enfeksiyonların, bakterilerin ve mantarların giderileceğini dile getirdi.

KEKİK SUYUNUN FAYDALARI

Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan da kekik suyunun hem sağlıklı hem de doğal bir dezenfektan olduğunu dile getirerek, kekik suyunun faydalarını şöyle anlattı:

"Kekik, bizim yüzyıllardan beri kullandığımız çok güçlü bir antioksidan baharatımız. Koronavirüs sürecinde de kekik yağını ve kekik suyunu kullanmak bizler için çok faydalı olacaktır. Kekik, A vitamini, K vitamini, magnezyum ve demir gibi içeriğinden dolayı çok güçlüdür. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. İltihap önleyicidir. Bakteri, virüs, parazit gibi mikrop öldürücü birçok özelliği vardır. Yüksek alkol nedeniyle cilt tahrişleri oluşturan dezenfektanlar yerine kekik suyu ve yağıyla doğal bir dezenfektan yapabiliriz."

KEKİK SUYU İLE DEZENFEKTAN TARİFİ

Güzelcan, kekik suyu ile dezenfektan tarifini şöyle anlattı:

"Yarım çay bardağı distile edilmiş (damıtılmış) kekik suyunu, bir litre kaynamış suyun içerisine dökeceğiz.

Su içerisine yaklaşık 5 damla kekik yağı dökeceğiz. Bu karışımı yaklaşık 5-6 dakika karıştıracağız.

Elde ettiğimiz dezenfektanın kokusunu biraz daha güzelleştirmek istersek içerisine karanfil yağı, limon yağı, lavanta yağı gibi yağlardan da koyabilirsiniz. Bir hafta boyunca bu karışımı kullanabiliriz.

Hem el dezenfektanı olarak hem de yüzey temizleyici olarak banyo ve lavabolarda çok rahatlıkla kullanabiliriz."