Dezenfektan ve deterjanlara karşı el bakımının püf noktası!

Virüsün bulaşmasını engellemek için önerilenler arasında en önemlisi, elleri sık ve 20 saniye boyunca yıkamak veya alkol içeren el dezenfektanı kullanmak. Peki, bu dezenfektanlara karşı eller nasıl korunabilir?

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde el bakımının da önem kazandığına dikkat çekti.

Sıvı sabun, sabun, kolonya, dezenfektan, alkol gibi maddelerin sık teması derinin doğal yağını yok ettiğini belirten Karaoğlu, "Bunun sonucunda derinin bariyer fonksiyonu bozulur. Bu durum klinik olarak ellerde, özellikle el sırtında kuruma, kaşıntı ve kızarıklıkla kendini gösterir. Bazen deride pullanma ve çatlama olur."

NEMLENDİRİCİNİN FAYDALARI

Gelişen tablo genellikle alerjik olmayan kontakt dermatittir. Derinin tahriş edilmesine bağlı gelişir. Kişi bir de atopik dediğimiz alerjik bir bünyeye sahipse, bir de yaşadığı iklim kuruysa tablo daha şiddetli olacak, eller dışında deri alanlarında da kaşıntı ve lezyon olabilecektir.

Şu günlerde çoğumuzun ellerinde meydana gelen bu tablo için hastaneye gelmek hem kendiniz hem dışarıdakiler için risktir. Oysa ellerimizi sık sık nemlendirirsek bu sorunları yaşamayız.

Nemlendirici kullanımına dikkat edersek ellerdeki kuruma ve çatlama, en önemlisi kaşıntı düzelecektir.

Basit bir nemlendirici kullanımı bizi hem kaşıma sonrası meydana gelebilecek çatlak ve enfeksiyonlardan hem de hekime gitme ihtiyacından korur.

Hastaneye gidip kendimize koronavirüs bulaşı açısından risk yaratmamak için ellerimizi sık sık nemlendirmeyi unutmayalım.



Klor bazlı yüzey dezenfektanı