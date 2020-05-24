Dezenfektan etkili biberiye yağının faydaları Biberiye yağı neye iyi gelir?

Biberiye yağı nasıl yapılır? Biberiye yağının faydaları nelerdir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Son yıllarda egzama, svilceler, cilt lekeleri, saç dökülmesi ve ağız kokusu gibi cilt problemleri artmaya başladı. Bu şikâyetlere mucizevi çözüm olan biberiye yağı dezenfektan kadar etkili oluyor. Biberiye yağının faydalarını ve biberiye yağının yapılışını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sindirime yardımcı olur

Biberiye yağı genellikle hazımsızlık tedavisinde, şişkinlik, mide krampları, kabızlık ve şişkinlik giderilmesinde kullanılır.

Yapılan araştırmalarda biberiye yağının karaciğer için temizleyici esansiyel yağı olduğu, aynı zamanda sindirim sürecinin önemli bir parçası olan safra oluşumunu ve salınımını düzenlemeye yardımcı olduğu görüldü.

Ayrıca biberiye yağı kan dolaşımını hızlandırır, besinlerin emilimini ve sindirimini hızlandırır. Özellikle sığır eti ve benzeri etlerin sindirilmesine yardımcı olur.

Biberiye yağının saça faydaları en çok bilinen faydalardır. Bu sebeple de biberiye yağı ve biberiye çayları şampuan ve losyonlarda saç bakımı için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biberiye yağının düzenli kullanımı, saç köklerinin daha güçlü hale gelmesini sağlayarak saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Ayrıca, biberiye yağının, erken saç dökülmesini ve saçın grileşmesini yavaşlattığı düşünülmektedir. Bu nedenle biberiye yağı kel insanlar ya da erkek tipi kellik belirtileri göstermeye başlayanlar için mükemmel bir toniktir.

Biberiye yağı kuru ve pul pul ciltler için de faydalıdır.

Kafa derisine düzenli olarak biberiye yağı ile yapılan masaj, derinin temizlenmesini sağlar. Ayrıca kepeklenmeyi önler.

Saçlı derideki problemleri çözmek için genelde biberiye yağı, çay ağacı yağı ve fesleğen yağı ile karıştırılarak kullanılır.

Yıllardır biberiye yağı, sıcak yağ tedavileri kullanarak saçları koyulaştırmak ve güçlendirmek için zeytinyağı ile birlikte kullanılmıştır.

Biberiye yağı iyi bir dezenfektandır ve genellikle gargara olarak kullanılır. Ayrıca kötü nefes kokusunu gidermeye yardımcı olur.

Ağızdaki bakterileri yok ederek diş eti iltihabını, kavitleri, plak birikimini ve diğer diş problemlerini önleyebilir.

Biberiye yağı cilt bakımında saç bakımında kullanıldığı şekliyle yaygın olarak kullanılmaz, ancak egzama, dermatit, yağlı cilt ve aknenin yok edilmesine yardımcı olan antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Biberiye yağının düzenli masaj yağ ile topikal olarak uygulanması cildin tonlanmasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak uygulandığında veya nemlendiricinizin ve diğer kremlerin ana bileşeni olduğunda cildinize sağlıklı ve eşit bir parlaklık da verebilir.

BİBERİYE YAĞI NASIL YAPILIR?

Biberiye yağı yapraklardan çıkarılır. Biberiye çalı fesleğeni, lavanta, mersin ve adaçayı gibi bitkilerin bulunduğu nane ailesinde yer alır.

Biberiye yağı evde basit bir şekilde yapılabilir. Sadece biberiye yapraklarını (yaklaşık 1 bardak) alın ve ardından iki bardak Ayçiçek yağıyla beraber bir tencereye koyun. 5-6 saat kısık ateşte bekletin. Kokusundan hazır olduğunu anlayacaksınızdır. Sonrasında yağı süzün ve kullanın. Soğuttuktan sonra kullanılması tavsiye edilir.