Devlet desteği ile kendi serasını kurdu

Devletten aldığı destekle kendi işini kuran kadın girişimci sayısı artıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde devletten aldığı destekle 12 dönüm alanda kurduğu serada muz üreten Fatma Memnune Arslan, işini daha da ilerleterek tarım turizmi yapmak istiyor.



29 yaşındaki Fatma Memnune Arslan, "Bir yıl önce serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sıfırdan başlayıp kendi işimi kurdum. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum." diye konuştu.