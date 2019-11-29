Devam sütü gerçekten gerekli midir? İşte yanıtı

Devam sütü, anne sütüne alternatif olarak bulunmuş yapay bir süttür. Anne sütü kadar etkili ve zengin içerikli değildir; ancak günümüzde anne sütüne en yakın şey devam sütüdür.

DEVAM SÜTÜ GERÇEKTEN GEREKLİ MİDİR?

Unutulmaması gerekir ki bebek için en faydalı olan şey annesinin sütüdür. Bebek geliştikçe anne sütünün içeriği de bebeğin ihtiyaçlarına göre değişir. Yani bebek için en iyi gıda anne sütüdür; ancak bazı durumlarda anne sütü yeterli olmayabilir. Nasıl mı?

Anne sütü yeterli üretilmeyebilir veya anne emziremeyecek durumda olabilir. Belki anne bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olabilir, bu hastalığın virüsünün sütle bebeğe geçmesi önlenmelidir. (Örneğin Hepatit B)

Bu gibi durumlarda bebek sütten mahrum kalmamalıdır. Anne sütüne alternatif olarak devam sütü kullanılabilir; çünkü anne sütüne en yakın formül devam sütüne aittir.

NE KADAR DEVAM SÜTÜ VERİLMELİ?

20 dakikalık bir emzirme, yaklaşık olarak 150 mililitre süte eşdeğerdir. Bebeğinize vereceğiniz devam sütü miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz. Bebeğin öğünleri arasında 3 – 4 saat olmalı ve 4 defa devam sütü verilmeli. Gece vakti yaklaşık 8 saatlik bir ara verilebilir. ( Devam sütünün verilme sıklığı anne sütüyle karıştırılmamalıdır.)

DEVAM SÜTÜNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Kim ne derse desin bebeğe ilk 6 ay boyunca anne sütünden başka hiçbir ek gıda vermeyin. 6. aydan sonra ek gıdalara başlanacağından, devam sütüne de bu zamanlarda başlanabilir. Eğer 6. ayın öncesinde anne sütü yetersiz geliyorsa veya anne emzirmede sıkıntı yaşıyorsa, o zamanda da devam sütüne başlanabilir.

DEVAM SÜTÜ MÜ YOKSA İNEK SÜTÜ MÜ?

Aslında devam sütünün ham maddesi inek sütüdür; ancak devam sütünün formülüne birçok vitamin, mineral ve ek gıdalar eklenmektedir. Bu eklemenin sebebi anne sütüne en yakın formülizasyonu elde etmektir. Ayrıca inek sütünün sindirimi devam sütüne göre daha zordur ve demir eksikliğine yol açabilir.

Maliyet açısından bakacak olursak, bebeğin 1 günlük devam sütü maliyeti 2 lirayı geçmemektedir. Devam sütü kullanmayan ailelerin maliyeti mazeret olarak göstermesi oldukça yanlış olur.

Yani inek sütünü inceltip bebeğe içirmek yerine, devam sütü kullanımı çok daha uygundur.