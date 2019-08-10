Son zamanların meşhur alışkanlığı: Detoks suyu tarifi!

Günlük yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin içindeki zararlı maddeler, kirli hava ve kapalı ortamlar vücudumuzun zararlı toksinlerle dolmasına sebep olur. Vücudumuza giren bu zararlı ve kimyasal maddeler, metabolizmanın işleyişine zarar verir. Bu nedenle vücut bu maddeleri uzaklaştırmak ister. Detoks suyu da bu noktada harika bir yardımcıdır. İşte, detoks suyu hakkında merak edilenler ve tarifler…

YAZA GİRERKEN KİLOLARA VEDA ETTİRECEK 6 DETOKS SUYU TARİFİ

1. LİMON VE GREYFURT DETOKSU

Malzemeler:

1 salatalık

Birkaç yaprak nane

1 misket limonu

1 limon

1 greyfurt

Bu detoks suyu mükemmel bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra içeriğindeki salatalık sayesinde idrar söktürücü özelliğe de sahip. Yağ yakmanıza yardımcı olacak bu suyu hazırlamak için tek yapmanız gereken, 2 litre suya bütün malzemeleri dilimleyerek koymak ve buzdolabında birkaç saat kadar bekletmek.

2. YAĞLARDAN KURTULMA ZAMANI

Malzemeler:

1 armut

1 greyfurt

Birkaç yaprak taze nane

1 avuç ahududu

1 misket limonu

Bir avuç yaban mersini

Tüm malzemeleri 2 litre suya katıp buzdolabında bekleterek hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu karışım, toksinleri vücudunuzdan hızla uzaklaştıracak ve yağ yakmanızı sağlayacak.

3. DÜMDÜZ BİR KARIN İÇİN İDEAL KARIŞIM

Malzemeler:

1 fincan demlenmiş yeşil çay

1 salatalık

1 misket limonu

1 elma

7-8 yaprak nane

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 çubuk tarçın

Tüm malzemeleri 2 litre suya ekleyerek bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Gün boyunca dilediğiniz zaman içebileceğiniz bu detoks suyu, karın bölgenizdeki yağları yakarak gözle görülür bir fark yarataca

4. SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN

Malzemeler:

½ Hindistan cevizi (marketlerde kutu içerisinde hazır soyulmuş bulunuyor)

½ misket limonu

8-9 nane yaprağı

Sindirim sisteminizi lezzetli bir içecek yudumlayarak çalıştırmak isterseniz, bu karışım size göre. Tüm malzemeleri 2 litre su içerisine ekleyerek buzdolabında bekletin. Soğuk bir şekilde içeceğiniz bu detoks suyu, hem sindirim sisteminizi çalıştıracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacak.

5. ÇİLEK VE KİVİNİN ANTİOKSİDAN GÜCÜ

Malzemeler:

200 gr çilek

1 limon

3 kivi

2 litre suyun içerisine yukarıdaki malzemeleri dilimleyerek ekleyin. Buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. Lezzetine de doyamayacağınız, A ve E vitaminleri açısından zengin bu detoks suyunu, gün boyu içerek toksinlerden arınacaksınız. Ayrıca idrar yollarınız çalışacak, yediğiniz yemekleri kolaylıkla sindireceksiniz.

6. YAZ DETOKSU

Malzemeler:

İki dilim doğranmış ve ayıklanmış karpuz

1 adet kabuklarıyla doğranmış salatalık

1 adet dilimlenmiş limon

6-7 yaprak taze nane

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve içine 2 litre su ile bolca buz ekleyin. Ödem atmanızı da sağlayacak olan bu ferahlatıcı detoks suyunu, sıcak yaz günlerinde keyifle içebilirsiniz.