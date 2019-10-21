Derste egzersiz yapmak notları yükseltiyor

Yeni bir araştırma, ders sırasında "star jump" (kolları ve bacakları açarak zıplama -çn)ya da yerinde koşma gibi fiziksel egzersiz yapan öğrencilerin sınavlarda, oturarak öğrenen öğrencilere kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

Londra Üniversitesi Akademisi'nin (UCL) önderliğinde yapılan bir çalışmaya göre fiziksel aktivitenin derslere dahil edilmesinin; öğrencilerin ders sırasındaki eğitsel sonuçlarında önemli, genel eğitsel sonuçlarındaysa daha küçük etkisi var.

Rapora göre bu aktiviteler, derste bir önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtmek için hareketleri kullanmayı ya da matematik sorusunu cevaplamak için yerinde belli bir sayıda zıplamayı içerebilir.

Dünya çapından 3-14 yaşlarındaki 12 bin 663 öğrencinin verilerini kapsayan 42 çalışmanın analizinde öğrencilerin genel fiziksel aktivite seviyelerinin de arttığı keşfedildi.

Araştırma çocuklukta obeziteyle ilgili endişelerin ön plana çıktığı bir dönemde yapıldı.

UCL'nin davranış değişimleri merkezinden, araştırmanın başyazarı Dr. Emma Norris, "Fiziksel aktivite çocukların sağlığı için iyi. Ve hayatlarında oturarak geçirdikleri vaktin çoğunu sınıftaki 7-8 saat oluşturuyor" dedi:

Çalışmamız, fiziksel açıdan aktif derslerin müfredata faydalı bir katkı olduğunu gösteriyor. Fiziksel aktivite çocukların daha etkili öğrenmelerini sağlayan unutulmaz bir öğrenme deneyimi yaratabilir.

Analiz edilen araştırmalardan birinde, iki yıl boyunca haftada üç kere fiziksel açıdan aktif derslere katılan Hollanda'daki ilkokul çocuklarının heceleme ve matematikte, akranlarına kıyasla, daha büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki bu ilerleme, dört aylık ekstra kazanıma denk geliyordu.