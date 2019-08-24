Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası

Özgün zevkinizle aldığınız çantalarınızın ömrünü uzun tutmak her zaman kolay olmuyor. Bazen hava bazen bakımsızlıktan kaynaklanan birçok etken özellikle de deri çantaların yıpranmasına neden oluyor. İşte tam da bu sebeplerin neden oldu deformeleri ortadan kaldıracak püf noktaları sizinle paylaşacağız.

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA

Olası tüm tehlikeler ve aşınmalara karşı çantanızın içinde ince bir kese çanta daha bulundurun. Bu çanta sayesinde bir anda çantanıza attığınız pudranın çantanıza dağılmadığından, çantanızın iç yüzünde ruj lekesi bulunmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem sayesinde çanta aktarma işlemi de çok kolay oluyor. Kese çantanızı birinden diğerine aktararak zaman kazanabilirsiniz.

SIVILARA DİKKAT

Bir kadının çantası söz konusu olduğunda içerisinde yer alan şeyleri tahmin etmek bazen oldukça zor oluyor. Bazen bir şişe su lazım olur diye çantaya atıyoruz bazen de günlük koku güncellemesi için parfümümüz yer alıyor çantalarda. Aksiliklerin de ne zaman başımıza geleceği belli olmadığı için bu konuda da önlem almak şart. Sıvılar önce plastik çantaya sonra da bizim çantamıza girsin.

SAKLAYIN

Kullanmadığınız çantalarınız evde sizi beklerken güneş ışığından uzakta olduğundan emin olun. Ayrıca tozlanmasını önlemek için çantanızı saklamanız için verilen toz torbasında muhafaza edin. Eğer çantalarınız için bir toz torbanız yok ise yastık kılıflarını bu amaçla kullanabilirsiniz.

SU HER ZAMAN DOSTUMUZ DEĞİL

Deri çantalar için satış elemanlar her ne kadar su geçirmez deseler de bazen bir damla su bile deri çantanızın üzerinde kalıcı bir leke oluşturabilir. Çantanızın ömrünü uzatmak için koruyucu sprey kullanabilirsiniz. Koruyucu spreylerin her deride aynı reaksiyonu vermeme ihtimaline karşın önce çantanın görünmeyen bir kısmında deneme yapın ve sonrasında uygulamaya devam edin.

FIRIN KAĞIDI KULLANIN

Çantalarınızı kullanmadığınız zamanlarda şeklinin bozulmaması içini doldurun. Bu hacmi kazandırmak için akla ilk gelen malzeme gazete oluyor. Fakat gazeteler daha hafif hamurdan tasarlandığı için kolayca çantanıza toz bırakabilir hatta boyanın türüne göre çanta astarında renklenmeye sebep olabilir. Bu konuda da çantanızı sağlama almak için yağlı kağıtlardan yardım alın.

MİKROPLARDAN KAÇIN

Yıllar sonra buluştuğunuz arkadaşınızı gördüğünüz anda heyecana kapılıp çantanızı nereye bırakacağınızı şaşırmayın. Aradaki hasreti gidermek için arkadaşınıza uzandığınızda çantanızı yere bırakmayın. Temiz gibi dursa da yerdeki mikroplar uzun vadede aşınmayı hızlandıracaktır.

NEMLİ BEZLE SİLİN

Çantalarınızı ıslak mendil ile silmek pratik bir yöntem gibi dursa da bazı ıslak mendillerin içerikleri çantanızda dalgalı bir görüntüye neden olabilir. Bu yüzden çantanızı nemli bezle haftada bir kez silmenizi öneririz.