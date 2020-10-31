Depremde en önemli koşullardan biri de panik olmamak ve doğru psikolojiyle hareket etmek. Çünkü deprem korkusu birçok kişide travmalara ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Peki, deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

Deprem psikolojisiyle ilgili Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya, depremde çocukların etkilenmemesi için önerilerde bulundu. İşte depremi çocuklara anlatmanın yolları...



Deprem konularından çocukları uzaklaştırmanın doğru olmadığını belirten Yalçınkaya, ailelere şunları önerdi:



"Böyle durumlarda çocukları uzaklaştırmak doğru değil. Çocuklar anne babalarının yanında olmalı. Aileler çocuklara kendilerini güvende hissettirecek şekilde yaklaşılmalı. Çünkü çocuğun üzüntüyü, ağlamayı, buradaki korkuyu da anne ve babasının yanında yaşıyor olması daha sağlıklı. Aksi takdirde çocuklar için uzun süren psikolojik yaralara neden olur."

"ENDİŞELİ OLMAYI HAZIRLIKLI OLMAKLA BİR TUTUYORUZ"

Deprem korkusunun panik atağı olanları daha çabuk etkilediğini belirten Psikolog Yalçınkaya, depremde soğukkanlı olup doğru hareket edebilmek için şunları söyledi:

"Benim gözlemim depreme pratikte çok hazır olmadığımız. Zihinsel dünyamızda endişeli olmayı hazırlıklı olmayla bir tutuyoruz. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi gerçeğe temas etmeyen bir tarafımız var. Sonrada kocaman belirsizlikle baş başa kalıyoruz. Bu anda yaşanan panik ve çaresizlik, savaşmak ya da kaçmak gibi refleks belirtileri devreye sokuyor. Dolayısıyla eksik bıraktığımız yeri düşünmeliyiz. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak önlemler almalıyız. Alınan önlemler kişinin daha kontrollü olmasını sağlayacaktır. Önlem almak bazen başımıza gelecekleri kabullenmenin de bir parçasıdır. Hem abartmamalı hem de aşırı rahata düşmemeliyiz. O duyguyu orta noktada tutmak önemli. Bu noktada AFAD'ın verdiği bilgileri öğrenmek gerek. Teknoloji kullanıyoruz ve bilgiler içinde boğulmak yerine yararlı olduğunu düşündüğümüz sayfaları takip etmek daha doğru olacaktır."

DEPREM SONRASI YAŞANAN PSİKOLOJİ

Deprem sonrasında bazı insanlarda duyarsızlaşma olduğunu belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, deprem sonrası yaşanan psikolojiyi şöyle anlattı: