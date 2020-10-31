Deprem çantasında neler bulunmalı?

Deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalı? sorusunun cevabı İzmir'de yaşanan depremin ardından merak konusu oldu. Kış günlerinde kendinizi ve ailenizi korumak için deprem çantasında bulunması gerekenler haberimizde...



Abartmayacak şekilde bisküvi gibi çabuk bozulmayan hazır gıdalar olmalıdır.

Yağmurluk, çorap, iç çamaşırı ve iklime uygun giysiler bulundurulmalıdır.

Deprem çantası içinde su bol miktarda olmalıdır.

Koronavirüs sürecinin tehlikesi hala devam ettiğinden dolayı maske olmalıdır.

İlk yardım çantası olmalıdır ve kullanılan ilaçlar varsa unutulmamalıdır.

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller olmalıdır. (Dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

Tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, ped ve diş fırçası gibi hijyen malzemeleri olmalıdır.

Dezenfektan veya kolonya.

Battaniye veya uyku tulumu.

Düdük.

Kimlik, ehliyet, pasaport gibi önemli ve acil belgelerin fotokopisi olmalıdır.