Ülkemizde üst üste yaşanan depremler "Deprem çantası nasıl hazırlanır?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, deprem çantasında hangi besinler olmalı? Neler koyulmalı?



DHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, deprem çantasında bulunması gereken besinleri anlattı.

Zünbülcan, "Deprem çantasında öncelikle küçük parçalardan oluşan enerjisi, karbonhidratı, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinlere yer vermemiz gerekiyor." dedi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası ilk 72 saat yardım ekipleri ulaşana kadar ihtiyaçları karşılayacak deprem çantasının önemi bir kez daha fark edildi.

Deprem gibi doğal afetler öncesinde hazırlanan deprem çantasının hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu tür durumlarda çantada bulunan besinlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

"KENDİSİ KÜÇÜK ENERJİSİ BÜYÜK ATIŞTIRMALIKLAR"

Deprem çantasında yer almasını önerdiği besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Zünbülcan, deprem çantası besinlerini şöyle sıraladı:

"Su olmazsa olmaz, yaşamsal faaliyetlerin devamı noktasında önemli bir sıvı olduğu için mutlaka çantada suyun olması gerekiyor. Yağlı tohumlar lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişler mutlaka çantada bulunmalı. Karbonhidrat içeriği açısından zengin kuru meyveler enerji verme kabiliyetinden dolayı çantada bulundurulması gerekiyor. Kendisi küçük, enerjisi büyük atıştırmalıklardır. Normalde çok fazla önermesek de paketli gıdalar kişilerin yardımına koşabilir. Enerji içeriği yüksek çikolata barlar, paketli ürünler, krakerler ve bisküviler de çantada bulunabilir. Dayanıklılığı kuvvetli besinlerin çantada bulunmasını istiyoruz. Özellikle konserve ürünler çantada bulunabilecek besin kaynaklarındadır."

"KURUTULMUŞ MEYVELER VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN"

Hem karbonhidrat içeriği yüksek hem de sağlıklı ürünlerin de deprem çantasında bulundurulabileceğini ifade eden Zünbülcan, şu bilgileri verdi: