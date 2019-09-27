Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte deprem çantasında olması gerekenler!

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası vatandaşlar deprem çantasını hazırlamaya başladı. Şu sıralarda en çok sorulan sorulardan biri deprem çantasında neler olması gerektiği... Uzmanlar ve afet konusunda yetkili olan kuruluşlar bu konu için bir açıklama yaptı.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Uzmanlar ve afet konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar, bireylere temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeleri içeren bir çanta veya set hazırlamalarını tavsiye ediyor.

Özellikle 1999 depreminden sonra uzmanların yaptığı uyarıların ardından birçok kişi "deprem çantası" hazırlamıştı.

AKUT'un el kitabında "Acil Durum Seti - 72 Saatlik Yeterlilik Seti" olarak adlandırılan deprem çantasında olması önerilen malzemeler şunlar:

"Su.

Yiyecek. Kolay bozulmayacak (konserve vb.),

İlk Yardım Seti (eczanelerde satılmaktadır),

Pilli radyo ve yedek pilleri,

El feneri (yedek pil ve ampulleri ile),

Battaniye,

Nakit para,

Kibrit / çakmak,

Kalem, kağıt,

Düdük,

Hijyenik ped v.b. ,

Sigorta poliçeleri, bonolar, hisse senetleri, kontratlar, senetler v.b. ,

Pasaportlar, sigorta kartları, doktor kayıtları v.b. ,

Değerli ev eşyalarının envanteri, önemli telefon numaraları."

Ayrıca bebekli ailelerin de mama, bebek bezi, biberon ve yedek giysi gibi malzemeler alması da öneriliyor.

Hazırlanan bu çantanın evde yaşayan herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde tutulması gerekiyor.