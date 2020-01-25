Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir?

Deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevabı son günlerde yaşanan depremlerle birlikte merak konusu oldu. Elazığ'da son yaşanan şiddetli depremlerle birlikte deprem korkusu yine vatandaşları sardı. Yaşanan bir depremde önceden hazırlanmış deprem çantası işimizi kolaylaştırabilir.

Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalıdır?

Deprem çantanız için bir çadır almalısınız. Çadır sayesinde kalabilecek bir yeriniz olur. Soğuk havaların hala etkisinde olduğumuz bu günlerde çantanıza koyacağınız battaniye de işinizi kolaylaştırabilir. Deprem çantası içinde su bol miktarda olmalıdır. Düzenli ilaç kullanıyorsanız ilaçlarınızı da çantanıza koymalısınız. Olası bir doğal afet anında konserve yiyecekler de hayat kurtarabilir. Ateş yakmak için kibrit ya da çanta da yanınızda olmalı. Deprem çantanızda mutlaka bir el feneri de olmalı. Deprem çantanızda bulunan bir ilk yardım çantasıyla hafif yaralanmalara müdahale edebilirsiniz. Deprem çantanızda bol miktarda da bisküvi bulundurmalısınız.