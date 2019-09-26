Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler

Deprem anında neler yapılması gerektiği merak ediliyor. İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrasında vatandaşlar deprem anında neler yapması gerektiğini sorguluyor. Deprem anında yapılması gerekenleri bilmek hayati önem taşıyor. Haberimizin devamında deprem anında yapılması gerekenleri bulabilirsiniz.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Deprem olduğunu anladığınız anda kontrolsüz bir şekilde koşmayın veya bağırmayın, yani mümkün olduğunca paniklememeye çalışın. Ama etrafınızda insanlar varsa deprem olduğuna dair mutlaka uyarılarda bulunun.

Güvenli bir yer bulup diz üstü çökerek, başınızı koruyacak şekilde kapanın. Sarsıntı geçinceye kadar bulunduğunuz yerde kalın ve sakinleşmek için derin nefes almaya dikkat edin.



Eğer kapalı bir mekandaysanız;

Dayanıklı bir eşyanın altına veya yanına yine kafanızı koruyacak şekilde çökün. Etrafta bulunan camlara dikkat edin.

Yine sarsıntı geçene kadar koşmayın olduğunuz yerde bekleyin. Kesinlikle merdiven veya asasör ile dışarı çıkmayı denemeyin. Aynı şekilde bulunduğunuz yerde balkon varsa balkona çıkmayın veya atlamayın. Geçtiğimiz depremlerde binası yıkılmadığı halde atlayarak kendini yaralayan birçok insanımız oldu.

Eğer açık bir mekandaysanız;

Üzerinize gelebilecek herhangi bir cisimden kaçınacak şekilde kendinizi koruyun.

Eğer araba içerisindeyseniz arabanızı açıklık bir yere sürün ve deprem süresince burada bekleyin. Köprülerden ve altgeçitlerden uzaklaşın.

Kapalı alanlarda yapılması gerekenleri daha önceden tatbik etmek önemlidir. Böylece olası bir deprem halinde nasıl hareket etmeniz gerektiğini önceden bilecek ve çok daha hazırlıklı olacaksınız. Ne yapacağını bilmek ve paniklememek deprem sırasında hayat kurtaran önemli ayrıntılardır.