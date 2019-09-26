Deprem anında acil toplanma alanları neresi?

İstanbul'da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar acil toplanma alanlarını sorgulamaya başladı. Şiddetli depremler sonrasında bulundukları binaları terk eden vatandaşlar acil toplanma alanlarına sığınmak istiyor. Haberimizin devamında acil toplanma alanlarına ulaşabilirsiniz.

AFAD'ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

ACİL TOPLANMA ALANI:

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

İŞTE ACİL TOPLANMA ALANLARI!