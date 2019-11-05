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  3. Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yıl dönümü partisinde Seda Sayan ve Aleyna Tilki rüzgarı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yıl dönümü partisinde Seda Sayan ve Aleyna Tilki rüzgarı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yıl dönümü partisinde Seda Sayan ve Aleyna Tilki rüzgarı

Sıkça gündeme gelen çift olan Demet Akalın ile Okan Kurt evlilik yıl dönümü için görkemli bir parti düzenledi. Çiftin mutlu gününe sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Partiye katılanlar arasında Seda Sayan ve Aleyna Tilki'nin erik dalı şarkısında göbek atmaları çok konuşuldu.

Şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un evlilik yıl dönümleri sebebiyle verdiği parti çok konuşuldu. Yıl dönümü partisine sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Partiye katılanlar arasında bulunan Seda Sayan ile Aleyna Tilki'nin karşılıklı göbek atması sosyal medyada çok konuşuldu.

ÜNLÜ ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMADI

Etiler'deki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Selin Ciğerci, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.

ALİŞAN: 6 SENE YOK YAZILDIM

Partiye eşi Buse Varol'la birlikte katılan ünlü şarkıcı Alişan ise, geceden fotoğraf paylaştı. Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt'la çekilen fotoğrafa, "6 sene yok yazıldım. 8. seneye diğer yarım Buse Varol'la yetiştim. Nice yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz" notunu yazdı.

SEDA SAYAN'DAN PAYLAŞIM

Yakın dostu Demet Akalın ile partide çekilen bir fotoğrafını paylaşan Seda Sayan,"Gözlerin hep böyle gülsün. Çok mutlu ol" notunu yazdı.

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