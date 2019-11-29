Ciltteki tahrişleri önleyen şifa: Defne yaprağı çayı!

Bitkisel çaylar ve alternatif tıp her zaman ilgi çekmiştir. Defne yaprağı çayı nasıl yapılır konusu da insanların merak ettiği bir konudur. Bitkisel çaylar içinde en faydalısı olan defne yaprağı çayının bünyeye bir sürü faydası vardır. Rahatlatıcı etkisiyle bilinen defne yaprağı çayı evde nasıl yapılır merak edilmekte… Bitki çayları arasında sakinleştirici olarak bilenen defne yaprağı çayının tadı da oldukça lezzetli.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI

Yahni, buğulama ve sulu yemeklerde sıkça kullanılan defne yaprağı (Laurus nobilis) aynı zamanda sağlığa faydaları ile yüzyıllardır çeşitli hastalıklara karşı kullanılan şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Yahni, buğulama ve sulu yemeklerde sıkça kullanılan defne yaprağı (Laurus nobilis) aynı zamanda sağlığa faydaları ile yüzyıllardır çeşitli hastalıklara karşı kullanılan şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Defne yaprağı çayı geleneksel olarak vücuttan fazla suyun atılması için kullanılır. Demir bakımından oldukça zengin olan defne yaprağı demir eksikliğine bağlı anemi tedavisine yardımcı bir doğal ürün olarak tüketilebilir.

A vitamini bakımından zengindir

Yüksel oranda demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum içerir

Sindirim sorunlarına ve mide ağrısına iyi gelir

Terlemeyi azaltır

Göz sağlığını korur

Antioksidandır, cilde iyi gelir

Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır

Şişkinliği alır

Hastalıklara karşı vücudu güçlendirir

Yağı ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcıdır

Öksürüğe iyi gelir

Balgam söktürücü etkisi vardır

İştah açar

Uykuyu düzenler

Gaz gidericidir

Defne yaprağı yağı harici olarak kullanıldığında romatizma ve kas ağrılarını hafifletir

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Defne yaprağı çayını 2 farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. 1 büyük bardak çay için 3 defne yaprağını suyla birlikte kaynatın ve ocağın altını kapattıktan sonra 3-4 dakika demlenmesini bekleyin. Veya suyu kaynattıktan sonra defne yapraklarının bulunduğu bardağa dökün ve bardağın ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar demleyin. Çayın tadı sert gelirse 2-3 yemek kaşığı süt ya da 2 çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN DEFNE YAPRAĞI:

Defne yaprağını, öksürüğü geçirmek ve balgam söktürücü olarak kullanmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Kendim bu tarifi denemedim ancak çok olumlu yorumlar aldığı için paylaşıyorum. Yarım litre suya 4 yemek kaşığı bal, 20 adet kurutulmuş ve iyice toz haline getirilmiş (havanda dövebilirsiniz) defne yaprağı, 2 adet orta boy limonun suyunu ekleyin. Karışımı kısık ateşte yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp dışarda soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra yoğun bir şurup kıvamına gelecektir. Daha sonra hava alamayan bir kaba transfer edip buzdolabında muhafaza edin. Öksürüğünüz geçene kadar bu karışımdan günde 2-3 kaşık kullanabilirsiniz. Bu tarife yapılan kullanıcı yorumlarına göre 2 güne kadar öksürüğü hafifletiyor ve balgamın çözülmesine yardımcı oluyor.

DEFNE YAPRAĞININ BESİN DEĞERİ

100 gram defne yaprağında (yaklaşık 50 çay kaşığı); 6185 IU A vitamini, 46.5 mg C vitamini, 0.4 mg riboflavin, 180 mcg folat, 2 mg niasin, 834 gram kalsiyum, 43 mg demir, 120 mg magnezyum, 113 mg fosfor, 529 mg potasyum, 3.7 mg bakır, 0.4 mg bakır, 8.2 mg manganez ve 2.8 mcg selenyum bulunmaktadır.

DEFNE YAPRAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Göz sağlığının korunması için kritik bir önemi olan A vitamini bakımından oldukça zengin olan defne yaprağı, pek çok göz sorunundan korunmak ve göz hastalıklarına yakalanma riskini düşürmek için kullanılabilir. Defne yaprağı özünün yaraları iyileştirici etkisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, bu yaprakta bulunan bazı bileşenlerin antimikrobiyal yapısıyla yaraları temizlediği ve yaraların iyileşme süresini belirli oranda hızlandırdığı sonuçları elde edilmiş. 2009 yılında bilimsel bir dergi olan “Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition”da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, 30 gün boyunca düzenli olarak 1 g – 3 g arası defne yaprağı tüketen tip 2 diyabet hastalarının kolesterol ve trigliserid seviyelerinde düşme tespit edilmiş. Defne yaprağı yağı, ciltte herhangi bir tahrişe yol açmayan, oldukça etkili bir sinek/böcek kovucudur.

UYARILAR

Defne yaprağı çayı da diğer bitkisel çaylar gibi kontrollü tüketilmelidir. Aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Hamile kalmaya çalışanlara önerilmez. Gebelik ve emzirme dönemlerinde tüketilmemelidir. Herhangi bir cerrahi operasyondan 2 hafta önce kullanımı kesilmelidir. Rahatlatıcı (sedatif) ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.