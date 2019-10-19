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Davut çelebi nasıl yapılır? İşte tarifi

Davut çelebi nasıl yapılır" İşte tarifi

“Davut Çelebi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Davut Çelebi Mardin ve yöresinin geleneksel yemeklerinden bir tanesidir. Misafirlerinize yapmak için oldukça lezzetli bir seçenek olan Davut Çelebiye bayılacağını düşünüyoruz. Mardin’e gidildiğinde kesinlikle yenmesi gereken yemeklerden bir tanesidir. Tabi ki Davut Çelebi’yi evde yapmak da mümkündür.

Davut çelebinin içeriği oldukça doyurucudur. Ayrıca Davut Çelebi lif açısından da oldukça zengin bir yemektir. Davut çelebi yemeği yapmak için; ince bulgur, yarma buğday, irmik, soğan, kişniş, domates salçası ve tuz gerekecektir. Davut Çelebi’ye ekleyeceğiniz salçanın ev yapımı olması tabi ki yemeğinizi daha lezzetli hale getirecektir ancak elinizdeki imkanlara göre hazır salça da kullanabilirsiniz. Davut Çelebi tüketilirken porsiyonlara dikkat edilmelidir. 
 
 DAVUT ÇELEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
60 gr ince bulgur
60 gr yarma buğday
60 gr irmik
1 iri soğan
Tuz
Kişniş
1 yemek kaşığı domates salçası
 
DAVUT ÇELEBİ NASIL YAPILIR?
 
Önceden ıslatılıp dinlendirilmiş bulgur, yarma buğday, irmik, tuz ve kişnişi karıştırıp yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp çay kaşığı ucu şekli verin. Hamurları geniş bir tencerede bol suda haşlayıp süzün. Soğanları ufak küp halinde doğrayın. Salçayı ekleyip koyu bir sos yapın. Sosu süzülmüş parçacıkların üzerine dökün ve harmanlayın. İsteğe göre sarımsaklı yoğurtla karıştırıp servis yapın.
 
 
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