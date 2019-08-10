Zumba ya da salsa... Dans ederek zayıflayın!

“Dans etmek zayıflatır mı?” sorusunun cevabını sizler için derledik. Dans etmek; türü kilo vermeyi kolaylaştırmak amacı ile kullanılabilmektedir. Vücuttaki tüm kasların çalışmasını sağlayan dans, alt ve üst bedenin aynı anda çalışmasını sağlayarak vücut şekillendirmek isteyenler için de bir seçenek haline gelmektedir ve dans ederek yakılan kalori miktarı herkesi şaşırtmaktadır. “Dans etmek zayıflatır mı?” sorusunun cevabı haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE “DANS ETMEK ZAYIFLATIR MI?” SORUSUNUN CEVABI

Kilo vermek dendiğinde akıllarda her zaman zorlu ve meşakkatli bir süreç belirmektedir. Kimse kilo verme serüveninden heyecanla veya mutlulukla bahsetmez.

Akıllarda acıyla geçirilmiş sıkıcı spor salonu saatleri, aç karnına yapılmaya çalışılan egzersizler ve daha niceleri belirir ve daha başlamadan keyifler kaçar. Hatta belki de birçok kişi sırf bunları düşünerek daha başlamadan bu yoldan vazgeçer ve ne kadar çok istese de kilo vermeyi ertelemeye devam eder.

Fakat bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Uzmanların da tavsiye ettiği gibi hayatımızda bize zorluk veren şeyleri keyif aldığımız olaylarla birleştirerek günümüze uyarlamak, yaşamımızı çok daha keyifli hale getirebilir. Bu işe kilo verme sürecinizde dansı hayatınıza katarak başlayabilirsiniz.

DANS EDEREK ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Birçok toplumda özellikle kadınlar dans etmeyi hayatlarına hem bir hobi hem de bir spor olarak sokuyor ve sonuçlarını kısa zaman içinde alarak paylaşıyorlar.

Çok bilinmeyen bir gerçek olsa da dans etmek hemen hemen tüm sporlardan daha etkili ve vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştıran bir aktivitedir. Örneğin günde bir buçuk saatlik bir dans seansıyla 3 ayda 10 kiloya kadar vermek mümkün. Sonuçlar karşılaştırıldığında tempolu bir şekilde dans etmenin yürüyüşten çok daha fazla kalori yakışını sağladığı ve vücudu şekle soktuğunu söylemek mümkün.

Bu konuda dansın mucizesine inanmak için söylenebilecek şaşırtıcı bir bilgi ise, profesyonel dansçıların kilolarını korumak için, yani sürekli dans ettiklerinden fazla kilo kaybını engellemek için kilo almaya yönelik diyetler uyguladıkları gerçeği.

HANGİ DANS TÜRLERİ ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR?

Öne çıkan birkaç dans türü olsa da tüm danslar için kilo vermeye yardımcı olduklarını söylemek mümkün. Dans doğası gereği vücudunuzu disipline eden, düzene sokan bir uğraş. Bunu yeme düzeniyle birleştirdiğinizde ortaya şaşırtıcı derecede başarılı sonuçlar çıkabiliyor. Özellikle zumba ve oryantal uzmanlar tarafından bol hareketli ve canlı danslar olmaları nedeniyle özellikle tavsiye edilen seçenekler.

ZUMBA DANSI İLE ZAYIFLAMAK

Zumba 1990’larda ortaya çıkmış, oldukça hareketli ve aynı zamanda etnik esintiler içeren bir dans aynı zamanda ise fitness programı. Yüksek tempoda yapılan bir saatlik zumba seansı ile 600 kalori yakmak mümkün. Normal danslar için ortalama 200-300 olarak varsayılan bu değerin zumbada 600lere çıkması zayıflama da en doğru seçenek olacağını garantiliyor denebilir. Zumbanın faydaları kilo vermekle de sınırlı kalmıyor. Zumba ile

Eğlenmek, stres atmak ve psikolojik açıdan rahatlamak mümkün

Zumba, kalbinizi koruyor ve yaşam enerjinizi arttırıyor

Vücudunuzu zinde tutuyor ve şekle girmesini sağlıyor

ORYANTAL DANSI İLE ZAYIFLAMAK

Oryantal kökeni Orta Asya’ya ve eski Osmanlı hanedanlarına dayanan bir dans türü. Bir ara popülaritesi ile turistlerin dahi ilgi odağı olan bu dans zaman zaman hangi millete ait olduğuna dair tartışmalara konu olsa da eğlencesinden hiçbir şey kaybetmiyor ve kilo vermekte de hanımlar başta olmak üzere herkesin yardımcısı olmaya devam ediyor. Oryantal özellikle göbek bölgesinin çalıştırılmasında ve eritilmesinde birebir ama faydaları bununla kalmıyor tüm vücudunuzu şekle sokmayı ve esnekleştirmeyi vaat ediyor.

EVDE DANS EDEREK ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Dans kursları günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta ve artmaktadır. Ücretli olarak yazılabileceğiniz dans kurslarının yanında özellikle bugünlerde belediye ve kültür merkezlerinin açtığı kursları tercih etmeniz de mümkün. Yinede evde vakit geçirmeyi tercih eden hanımlar için alternatifler bitmiyor. Birçok dans uygulamalarına internet üzerinden görsel olarak ulaşmak ve evde uygulamak da mümkündür.