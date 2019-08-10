Dana ciğeri nasıl yapılır?

Herkesin severek yediği ve sofralarından eksik etmediği ciğer çok sevilen besinlerdendir. Sofralarımızı süsleyen ve afiyetle yediğimiz ciğerin yapımı ise aslında oldukça kolaydır. Herkesin araştırdığı ve merak ettiği dana ciğer nasıl yapılır tarifi pratik bir akşam yemeği için değişmezlerdendir. Ciğerin insana olan faydası bilindiğinden sık kullanılan bir besindir.

DANA CİĞER KAVURMA

Dana ciğer kavurma, mutfağımızda önemli bir yeri olan yemeklerden biridir. Hem besleyici özelliğiyle, hem de lezzetiyle sofraların baş köşesinde yer alır. Özellikle ciğer pişirirken birkaç püf noktasına dikkat edilirse, çok lezzetli piştiğini görebilirsiniz. Ciğer kavurma dana ciğeriyle yapılırsa, daha lezzetli oluyor. Kuzu ciğeri daha çok kızartma şeklinde tüketilirse iyi olur. Demir deposu olan ciğeri bir de verdiğimiz tarifle hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu tarifte en önemli konu, ciğerin hazırlanmasıdır. Sinirleri ve zarı iyice temizlenen dana ciğeri ile kavurmanızı yapmalısınız. Dilerseniz dana ciğer kavurma tarifimizi hazırlayalım, akşama konuklarımıza ikram edelim. Hepinize kolay gelsin.

DANA CİĞER KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg dana ciğer

2 adet iri boy kuru soğan

1 demet maydanoz

Yeteri kadar tuz, kırmızı pul biber

Kavurma için sıvı yağ

2 yemek kaşığı margarin

Biraz sirke

DANA CİĞER KAVURMA YAPILIŞI

Öncelikle dana ciğerin sinirlerini güzelce ayıklayın. Daha sonra ciğerin zarını da ayıklayarak, kuşbaşı şekilde ciğeri doğrayın. Eğer sinirlerini ve zarını ayıklamazsanız, yerken bu sert yapılar hoş olmayacaktır. Ciğerin çok küçük doğranmaması gerekir. Tabi büyükte doğramayın. Kavurmanın lezzetini alabileceğiniz büyüklükte olsun. Bu işlemleri yaparken, ciğeri hiç yıkamamalısınız. Ciğer pişirirken asla yıkanmamalıdır. Doğranan ciğeri süzgecin içine koyarak, kanının iyice akmasını sağlayın.

Şimdi kavurma yapacağınız tavanın içine margarini ve sıvı yağı koyarak, kızdırmaya başlayın. Doğranan ciğerleri biraz tuz ve sirkeyle birlikte harmanlayın. Bunları tavanın içine koyun. Ağzını kapatarak, ciğerlerin kendiliğinden suyunu salıp kavrulmasını sağlayın. Eğer kapağı açarsanız dana ciğeri kuru olacaktır ve lezzetini alamayacaksınız. Tavadaki ciğerin içine kırmızı pul biberi de ilave ederek karıştırın.

Bu arada kuru soğanları yarım ay gibi doğrayın. Bunları tavadaki ciğerleri bir köşeye çekerek, kalan yerine atın. Soğanları da bu şekilde kavurmaya başlayın. Soğanlar kavrulunca ciğerleri de üzerine alın. Tavanın kapağını kapatarak kısa süre kısık ateşte pişmesini sağlayın. Daha sonra servis tabağına aldığınız dana ciğer kavurma tarifini maydanoz yapraklarıyla süsleyerek konuklarınıza sıcak olarak ikram edebilirsiniz. Yanında arzu ederseniz mevsim salatası da servis edebilirsiniz.