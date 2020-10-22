Damakları şenlendiren Gaziantep usulü katmer tarifi

Gaziantep katmeri tarifi yöresel lezzetler arasında en sevilenlerden biri olarak biliniyor. Peki, katmer nasıl yapılır? Gaziantep katmerinin püf noktası kullanılan fıstık ve kaymaktır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz katmer tarifi ve malzemeleri...



GAZİANTEP KATMERİ MALZEMELER

Hamur için;

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı çekilmiş Antepfıstığı

100 gr. süt kaymağı

Yufka üzerine sürmek için tereyağı

GAZİANTEP USULÜ KATMER TARİFİ YAPILIŞI

Katmer tarifi için önce un, su ve tuz karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Avuç içiyle hamuru toparlayın. Biraz ayçiçek yağıyla yağlayın ve bir saat dinlendirin.

Hamuru açmak için yuvarlak haline getirdiğiniz hamuru el ile ezin daha sonra merdane ile büyütün. Kağıt inceliğine gelince elle düzeltin ve muska gibi katlayıp dört köşe haline getirin.

Açılan hamurun ortasına tereyağı sürün, iç malzemesini ekleyin ve tekrar dört köşesinden içe doğru katlayın, tavaya yerleştirilerek fırına sürün.

180 derecede ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fıstıkla ve kaymakla süsleyebilirsiniz afiyet olsun.