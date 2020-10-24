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24 Ekim 2020 Cumartesi 12:42 | Son Güncelleme:

Dalından toplanan yeşil zeytin kahvaltıya nasıl hazırlanır?

Dalından toplanan yeşil zeytin kahvaltıya nasıl hazırlanır"
IHA

Kilis'te zeytin bahçelerinden toplanan yeşil zeytinler tatlandırılarak, sabah kahvaltılarda tüketiliyor. Peki, zeytinler nasıl hazırlanıyor?

Birçok insan zeytini yeşil hâliyle alarak evde kendi hazırlıyor. Kilis’te, zeytin bahçelerinden toplanan yeşil zeytinler tatlandırılarak, sabah kahvaltılarda tüketiliyor. İşte evde zeytin hazırlama tarifi...

İHA'da yer alan habere göre Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te, zeytin bahçelerinden yeşil olarak toplanan zeytinlerin tatlandırma işlemleri sürüyor. 

Çabuk tatlanması için zeytinin çekirdekleri çıkarıldıktan sonra bidonlara konularak tatlandırılıyor.

Uzun süre yeşil zeytinleri tüketmek isteyen vatandaşlar ise zeytini kırdıktan sonra çekirdekli bir şekilde bidonlarına tatlandırmak için güneş almayan yerlerde saklıyor.

Kilisli ev hanımları, yeşil ve siyah zeytinleri kendileri tatlandırarak özellikle kahvaltılarda tüketiyor.

Kilislilerin büyük bölümü kendi zeytinlerini kendileri ürettikleri için marketlerden zeytin almayı tercih etmedikleri bildirildi.

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