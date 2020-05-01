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D Vitaminini almanın yolları Evde güneş ışığından nasıl faydalanılır?

D Vitaminini almanın yolları Evde güneş ışığından nasıl faydalanılır"

D vitamininin beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik-diş sağlamlığına kadar birçok faydası bulunuyor. Koronavirüs salgınına karşı D vitamininin önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, uyarıda bulundu.Peki, evde kalınan bu günlerde güneş ışığından nasıl faydalanılır?

D Vitaminin faydası merak ediliyor. Evde kalınan bu günlerde güneş ışığından mahrum kalındığını ve D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, evde kal çağrısına uyulmasını ancak pencere ya da balkondan güneşin de günlük 15-20 dakika görülmesi gerektiğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirterek, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması isteniyor. Fakat evde kalınan zamanda güneşin de görülmesi D vitamini gereksimi için önemli. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan 15-20 dakika güneşin görülmesi gerekiyor. D vitamini, vitaminden ziyade bir hormondur. Derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalması cildimize etki ederek provitamin D3’ün D vitaminine dönüşmektedir. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte bir takım metabolik olaylar sonucu vücutta yapılmaktadır." dedi.

D VİTAMİNİ VİRÜSLERDEN KORUNMAK İÇİN ŞART

Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlendiğini belirten Dr. Serdal Baysal, "Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür. D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. Koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte kapalı ortamlarda geçirdiğimiz uzun süreler yüzünden güneş ışığından mahrum kalmamalıyız ve günde 15 - 20 dakika da olsa güneşe çıkmalıyız. Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik-diş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlıdır. D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen covid19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir.’’ diye konuştu.


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