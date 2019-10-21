D vitamini eksikliği hamileliğe engel oluyor!

D vitamini eksikliğinin doğurganlık üstünde negatif bir etki yaptığı açıktır. Vücutta yeterli D vitamini sentezlenemediğinde kadın ve erkek üreme hormonları olumsuz etkilenir. Ayrıca yumurta-sperm sayısı ve kalitesini doğrudan etkileyebilir. Kısacası D vitamini eksikliği doğurganlığı engelleyebilir. Bu nedenle D vitamini eksikliğinden korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE VÜCUTTAKİ BELİRTİLERİ

D vitamini eksikliği vücudun bu vitamini sentezleyemediği ve beslenme yoluyla da yeterince takviye yapılamadığı durumlarda meydana gelir. D vitamini eksikliğinin vücut üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Çünkü kemik gelişimi için gerekli kalsiyumun vücut tarafından emilimine yardımcı olur. Ayrıca D vitamini eksikliği kas-sinir sistemi sorunlarına, bağışıklık sistemi hastalıklarına(otoimmün hastalıklar), kalp-damar problemlerine ve farklı kanser türlerinin gelişimine neden olabilir. Kas-iskelet sisteminin etkilenmesi sürekli tekrarlayan kas-kemik ağrılarına ve yorgunluk haline yol açar. D vitamini eksikliğinin ruh halini etkileyerek depresyon gibi hastalıklara yol açma riski de vardır. Bu nedenle yağda çözünebilen bu vitaminin gerekli miktarda alımı hayati önem arz eder.

D VİTAMİNİ VE DOĞURGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

D vitamini eksikliği ve ksırlık günümüzün en önemli problemleri arasındadır. Bunun nedeni D vitaminin doğurganlık üzerinde etkili olmasıdır. D vitaminin eksikliği kadın ve erkekte kısırlığın en önemli nedenleri arasındadır. D vitamini eksikliğinin neden olduğu problemler şu şekilde sıralanabilir:

Kadınlarda adet döngüsü düzenleyen progesteron ve östrojen hormonunun azalması

Polikistik over sendromu ve endometriozis sorunlarında artış

AMH hormonun olumsuz etkilenmesi ve sağlıklı yumurta üretilememesi

Erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinin olumsuz etkilenmesi

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

D vitamini eksikliğinin basit bir kan alma işlemi sonucunda teşhisi mümkündür. Kandaki 25-hidroksivitamin D düzeyine bakılarak vücutta sentezlenen ve gıdalarla alınmış olan kandaki toplam D vitamini miktarı tayin edilir. D vitamini miktarı ng/ml olarak belirtilir. Eğer 20 ng/ml altında tespit edilirse D vitamini eksikliği bulunmaktadır. Çünkü normal bir insanda D vitamini düzeyi 20-50 ng/ml ‘dir. En riskli durum ise D vitamini değerinin 12 ng/ml’nin altına düşmesiyle gözlemlenir. Bu durumda acilen enjeksiyon yoluyla D vitamini takviyesi gerekir. Acil olmayan D vitamini eksikliği durumunda yeterli miktarda güneşlenmek (15-20 dk) ve gerekli gıdaların alımı önemlidir. Bu gıdalar süt, peynir,yumurta sarısı, tereyağı, balık ve mantar gibi D vitamini yönünden bir hayli zengin yiyeceklerdir. Ayrıca bazen belli bir süre için tablet ya da damla şeklinde D vitamini takviyeleri kullanılması gerekebilir.