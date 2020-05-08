D Vitamini eksikliği nedir? D Vitamini vücut için neden önemli?

D vitamini neden önemli? D vitamini eksikliği nedir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar, koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde bağışıklık sistemine önemli etkisi bulunan D Vitami konusunda uyardı. D vitamini yetersizliği olan hastalarda Kovid-19 enfeksiyonunun daha sık ve daha ağır seyrettiğini, D vitamini düzeyi normal olan hastalarda ise enfeksiyonun daha hafif seyirli olduğunun yeni yapılan çalışmalarda gösterildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, D vitamininin önemine dikkat çekti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, koronavirüsü (Kovid-19) salgınında alınacak en iyi önlemin "bağışıklık sistemini korumak" olduğunu söyledi.

BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ İÇİN KANITI EN GÜÇLÜ MİKROBESİNLER VİTAMİN C –D VE ÇİNKO



Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde, “Veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikrobesinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler vitamin C-D ve çinko (Zn)’dur. Vitamin D, kemik gelişimi için elzem olan bir vitamindir. Ayrıca bunun ötesinde, klinik pratikte önemli yansımalar bulacağı şüphe götürmeyen immünomodülatör ve bağışıklık fonksiyonlarını da düzenlediği araştırmalarda gösterildi.” dedi.

Dr. Gökosmanoğlu, D vitamin eksikliğinin, enfeksiyonlara ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yatkınlığın yanı sıra kanser gelişiminde de artış ile ilişkili olduğunu belirtti.

VİTAMİN D TAHLİL YAPTIRMADAN DA KULLANILABİLİR



Dr. Gökosmanoğlu şu bilgileri verdi: