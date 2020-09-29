Cömertlik başınıza dert olabilir! 30 Eylül 2020 günlük burç yorumları

30 Eylül 2020 burç yorumları araştırılıyor. Ay Balık burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumları hangi konularda yol gösteriyor? Koç burcunu iş yerinde kısıtlamalar bekliyor, Aslan burcu parasal konularda sorun yaşayabilir. İşte en güncel 30 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Eylül Çarşamba günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde iş yerinde kısıtlı durumların söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla birlikte önemli planlamalar yapabilirsin. Ailenden alacağın destek hayli kıymetli olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Kariyer hedeflerinde beklenmedik durumlar ve fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken gerginliklere dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Hassasiyetinin yüksek olacağı bir gün. Önemli konuları daha sonraya ertelemen iyi olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Çarşamba günü boyunca ortağınla aranda parasal konularda sorunlar oluşabilir. Kandırılmalara dikkat etmelisin. Fazla cömertlik sonrasında başını ağrıtabilir.

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Aldatılmalara dikkat! 30 Eylül Çarşamba burç yorumları