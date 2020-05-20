Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabının yapılışı ve malzemeleri

“Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi nasıl?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bodrum’da meşhur olan çökertme kebabının yapılışı oldukça basit. Salata ve yeşilliklerin eşlik edebileceği bu yemek artık Akdeniz’den İç Anadolu’ya kadar birçok yörede yapılıyor. İşte iftara kolay bir şekilde yetiştirebileceğiniz yoğurtla servis edilen çökertme kebabının tarifi ve malzemeleri…

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN MALZEMELER:

750-800 gr yağsız et

6-7 iri patates

2 baş soğan

1domates

Kekik ve tuz

4 kâse yoğurt

3-4 diş sarımsak

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Etler jülyen (isterseniz kuşbaşı da olabilir) doğranır. Suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Eğer pişmezse kaynamış su ve az tuz ilave edilerek iyice pişirilir. (Orjinal tarifte soğan kullanılmıyor ama bizde sevildiği için ben kullanıyorum).

Yemeklik doğranmış soğan ilave edilerek kavrulur . Et çok yağsız ise az yağ ilave edilip kavrulur. En son küp doğranmış domates ilave edilir. Çok az sıcak su ilave edilip hafif kavrulup kapatılır üzerine kekik gezdirilir ve altı kapanır.

Et pişerken patatesler ince doğranır yada rondonun kalın rendesinden rendelenip hafif tuzlanıp kızartılır. Yağı süzülerek tabaklara yerleştirilir. Sarımsak yoğurda dövülerek ilave edilir. Patateslerin üzerine gezdirilir. Üzerine etler yerleştirilir ve arzu edilirse kırmızı biber tereyağ yakılarak üzerinde gezdirilir. Afiyet olsun...