Çocukta uyku sorununun sebebi geniz eti olabilir

Çocuklarda geniz eti sorunu aileler tarafından araştırılan sağlık problemlerinin başında geliyor. Peki, geniz eti çocukların günlük yaşantısını nasıl etkiliyor? Geniz eti tedavisi nasıl olur? İşte yanıtlar...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, vücuda giren mikropları toplama görevine sahip geniz etinin ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirterek, geniz etinin genellikle anaokulu çağındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü ifade etti.

GENİZ ETİ ÇOCUK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Büyüyen geniz etinin burun havayolunu tıkadığını ve çocuğun burun solunumunu yapamaz hale getirdiğini belirten Jorayev, “Tedavi edilmediği takdirde yüz ve çene kemiklerinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilir. Büyüme ve gelişme gerilikleri, kalıcı işitme problemleri gibi ciddi hastalıklar da görülebilir. Ebeveynlerin dikkatli olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

ANAOKULU DÖNEMİNDE DAHA SIK YAŞANIYOR

Op. Dr. Jorayev, özellikle 5 yaşına kadar çocukların bağışıklık düzeyinin tam olarak gelişmediği, ev ortamından çıkarak yeni mikroplarla tanıştığı anaokulu döneminde geniz eti rahatsızlıkları daha sık yaşanabildiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Tedavi edilmediği takdirde yüz ve çene kemiklerinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilir. Büyüme ve gelişme gerilikleri, kalıcı işitme problemleri gibi ciddi hastalıklara neden olabilen genzi eti büyümesine karşı ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor. Geniz etinin büyümesine neden olabilecek yan etkenler olarak, çocuktaki alerji problemi, evde sigara içilmesi, tedavi edilmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları, genetik yatkınlık gibi sebepler olabilir.”

"İLERİ YAŞLARDA KAYBOLUYOR"

Yaş ilerledikçe büyümenin azaldığını ve erişkinlikte geniz etinin neredeyse kaybolduğunu ifade eden Op. Dr. Çağrı Jorayev, “Cerrahi müdahale ile geniz eti büyümesinin önüne geçilebilir. Cerrahi endikasyon doğru olduğu durumlarda her yaşta ameliyat yapılabilir. Kolay bir ameliyattır ve genel anestezi altında, yaklaşık 5-10 dakika sürer.” dedi.