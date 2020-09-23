Çocukta D vitaminini artıran besinler

Koronavirüs salgın süreci herkesi hem psikolojik hem de fiziksel olarak yordu. Bu süreçte D vitaminin önemine vurgu yapan uzmanlar, çocukta D vitaminini artıran besinleri anlatarak bağışıklığı güçlendiren tavsiyelerde bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, şu bilgileri verdi:

"İnsanlık olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünya insanlık bu pandemiden etkilenmiş durumda. Bundan en çok çocuklar etkilendi. Bu dönemde online eğitime başlandı ve günlerinin büyük bir bölümünü çocuklar evde kalmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda sosyal mesafeyi korumak adına arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla görüşemiyorlar. Bu da onları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilenmesine neden oldu. Aslında bu süreci nasıl en az hasarla atlatabiliriz bu konuya değinmek gerekiyor."

FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU ÖNEMLİ



Dr. Yeşim Çınar Yakar şöyle devam etti:

“Öncelikle fiziksel aktivite çok önemli. Evde mümkün oldukça çocuklarımızla fiziksel aktivitelerde bulunmamız gerekiyor. Oyun oynamak, spor yapmak, birlikte dans etmek bu ve bunun gibi aktiviteler aile ile birlikte yapılmalıdır. Bu durum psikolojik olarak ta yararlı olacaktır. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapılabilir. Kimsenin olmadığı bir zaman diliminde bu yapılabilir. Çünkü güneş ışığından da faydalanmalarını istiyoruz. Aileler çocuklarını mutlaka uygun zaman olduğunda çocuklarını dışarı çıkarsınlar. Bunu D vitaminin sentezlenmesi için istiyoruz. Bu salgında D vitaminin önemi ile ilgili yetkililerden açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Uyku düzeni çok önemli. Bağışıklık sistemi için çocukların düzenli uykusu sağlanmalı. Bu nedenle geç yatma konusunda aileler dikkat etmeli.”

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME



Online eğitim durumundan dolayı çocukların sürekli ekran karşısında olduğunu belirten Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, önerilerini şöyle anlattı: