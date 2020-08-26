Çocukluk çağındaki güneş ileride deri kanserine sebep olabilir

D vitamini için büyük bir öneme sahip olan güneş ışınları aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Bunlardan biri de deri kanseri. Özellikle çocukların güneşten korunması gerektiğini belirten uzmanlar, çocukluk çağında alınan güneşin ilerde kanser gelişiminde etkili olduğunu ve güneş kreminin bu noktada önemli bir koruyucu olduğunu vurguladı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, derinin vücudun en büyük organı olduğunu söyledi. Derinin en büyük organ olması nedeniyle cilt kanserlerinin deride çok sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Dilek Peker, “Yerleşim yerine göre başlıca 3 kanser tipi var ciltte oluşan. Bazal hücreli karsinom, daha yüzeyde epidermisteki hücrelerde oluşuyor ve daha yaşlı kesimde, daha çok güneş gören yerlerde, minik papül şeklinde, kırmızımsı bir renkte olabiliyor. Genellikle yaşlılar bunu en ufak bir çarpmada hemen kanayan bir yaram var diye geliyorlar. Bazal hücreli karsinomun güzel tarafı vücuda metastaz yapmıyor. İç organlara yayılmıyor ve hemen erken teşhisle tedavi edilebiliyor. Cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Yine tabi ki etkili olan şeylerin, sebep olan şeylerin başında güneş maruziyeti geliyor.” dedi.

Skuamöz hücreli karsinomun biraz daha derine inebilen bir kanser türü olduğunu anlatan Uzm. Dr. Peker, “İç organlara yayılabildiği için çok önemli. Bunda da yine başlangıç aşamasında sıklıkla güneş görmeye bağlı olarak oluşan sarımtırak, kabuklu yaralarla başlıyor. Tedavisinin mutlaka cerrahi olarak yapılması gerekiyor. Malign melanom bizim en tehlikeli kanser türlerimizden biri. Çünkü iç organ yayılımı çok şiddetli ve hızlıca olabiliyor. Genellikle de benler üzerinde gelişebildiği gibi normal deri üzerinde de gelişebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“SOLARYUM IŞIKLARI DA KANSERE SEBEP OLABİLİR”



Bronzlaşmak için yapılan solaryum ışıklarının da kansere sebep olabileceğini aktaran Peker, “O yüzden ışığın her türlüsünden korunmak lazım. Özellikle çocuklarımızı güneşten çok korumalıyız. Çünkü çocukluk çağında alınan güneş ilerde kanser gelişiminde etkili olabiliyor. Erken teşhisle cerrahi olarak kurtarılabildiği halde ileri ki dönemde iç organlara yayıldığı için malign melanom çok tehlikeli boyutlarda seyredebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özellikle deri kanserinde olmak üzere birçok kanser türlerinde, güneş koruyucu krem kullanmanın çok önemli olduğunu belirten Peker, “Mutlaka güneş kremini dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmesini öneririm. 3-4 saatte bir mutlaka tekrarlanmalı. Eğer su görüyorsa, ıslanıyorsa 2 saatte bir mutlaka tekrarlanmalı. Ancak saat 11.00 ile 15.00 arası güneşin çok dik geldiği saatlerde güneş koruyucu sürsek bile çok fazla dışarı çıkmayı önermiyoruz. Özellikle benlerimizin mutlaka güneşten korunması lazım.” diye konuştu.

“BENLERİN TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ”



Deriye renk veren hücrelerin anormal şekilde artmasıyla birlikte malign melanom oluştuğunu kaydeden Uzm. Dr. Peker, “Malign melanom özellikle çocukluk çağında çok güneşe maruz kalanlarda daha sık görülüyor ve benlerin üzerinde gelişebiliyor. Bu yüzden benlerin takibi çok önemli. Eğer var olan bir benimizde renk değişimi oluyorsa, çap olarak büyüyorsa, kenarları girintili çıkıntılı asimetrik bir hale gelmişse bu çok önemli. Mutlaka benlerimizi muayene ettirmeliyiz. Mutlaka bir dermatologun dermateskopla bakması gerekiyor. Onun haricinde çok sayıda ben varsa vücudumuzda kişide daha önce geçirilmiş kanser öyküsü varsa mutlaka benlerin tekrar doktor kontrolüyle araştırılması gerekiyor. Mutlaka dermateskopla bakılması gerekiyor.” diye konuştu.