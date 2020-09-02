Çocukların gizli taşıyıcı olmasının sebebi ortaya çıktı! Çocuklarda koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada ve Türkiye'de aşı için araştırmalar devam ediyor. Güney Kore'de uzmanların yaptığı araştırma, çocukların koronavirüs (Covid-19) semptomu göstermeseler bile virüsü haftalarca burun ve boğazlarında taşıyabildiğini ortaya koymuştu.

Araştırmayı değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, "Bu durum çocukların bağışıklık sistemiyle ilgili olabilir. BETA mikrobu da (boğaz enfeksiyonu mikrobu) koronavirüs gibi en fazla taşıyıcılık özelliği olan mikrop ancak belirti vermediği durumlar oldu.” dedi. Peki, çocuklarda virüs belirtileri neler?

Güney Kore’de, 91 çocuk üzerinde 22 ayrı merkezde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuklar, koronavirüsü haftalarca boğazlarında ve burunlarında taşıyabiliyor. Araştırmada, çocuklardan bazılarının semptomlarının 36 güne kadar sürdüğü belirtildi. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, "Yetişkinlere göre çocukların koronavirüsü hiç semptomsuz taşıması söz konusu ve bunun nedeni belli değil." dedi.

GİZLİ TAŞIYICILAR BULAŞ RİSKİ ADINA TEHLİKE YARATIYOR

Yaşanan bu durumun çocukların bağışıklık sistemiyle ilgili olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, şunları söyledi:

"Bu durum çocukların bağışıklık sistemiyle ilgili olabilir. Çocukların belirti göstermeden koronavirüsü taşıma riski yüksek. Bu gizli taşıyıcıların hastalığı bulaştırma riski adına tehlike yarattığını düşünüyoruz. O yüzden korunmaya yönelik okullarda çok daha radikal tedbirler alınmalı. Çocukların korunma eğitimleri konusunda korunmaya yönelik ebeveynlerin yanı sıra okulun sıkı tedbirler alması, bu konuda eğitimler verilmesi çok önemli. Okullarda maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına önem verilmeli. Bunlar en başından beri söylenen kurallar ancak bunların okullarda yapılması çok önemli."

"ÇOCUKTA ATEŞ, BAŞ VE BOĞAZ AĞRISI GİBİ BELİRTİ OLMUYOR”

Beta enfeksiyonu adı verilen boğaz enfeksiyonunun da çocuklarda belirtisiz ilerleyebildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, iki hastalığın benzer belirti gösterdiğini ifade ederek şu şekilde konuştu:

"Koronavirüs dışında farklı enfeksiyonlar var. BETA enfeksiyonu adı verilen bir boğaz enfeksiyonu var. Bu hiç semptom göstermeden çocuklarda boğaz bölgesinde ortaya çıkıyor. Çocukta ateş, baş ve boğaz ağrısı gibi hiçbir belirti olmuyor. Çocuk eğer taşıyıcı ise kreş ve anaokulu gibi ortamlarda diğer çocuklara bulaştırıyor. Bizim en sık gördüğümüz, taşıyıcılık potansiyeli olan mikrop BETA. Bu boğaz enfeksiyonunu teşhis etmek için boğazdan sürüntü alırız. Taşıyıcılar bu sayede belirlenir."

"GRİP AŞISINI MUTLAKA YAPTIRIN"

Zatürre ve grip aşısının çocukta koronavirüs seyrini olumlu yönde etkileyeceğine dair bilgilerin olduğunu hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, “O yüzden bu aşıları yapmak istiyoruz ki çocuk koronavirüse yakalanırsa daha hafif belirtiler ile atlatsın. Çocukların zatürre aşıları bebeklik döneminde yapılıyor. Bu aşının tekrarına o nedenle gerek yok. Zatürre aşısını tekrarlamayacağız ama grip aşısını bütün çocuklar için tavsiye ediyoruz. Aşı henüz piyasaya sunulmadı Eylül- Ekim gibi aşılamalar başlayacak.” dedi.