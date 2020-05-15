Çocukların çok sevdiği doyurucu kolay krep tarifi

Kahvaltılarda çok sevilen krep tarifi araştırılıyor. Peynirle, zeytinle veya reçellerle süslenen krepler sabah sofralarına lezzet katıyor. Çocuklar tarafından da oldukça sevilen krebin yapılışı oldukça basit. Krep malzemeleri arasında süt, un, su ve un yer alıyor. İşte doyurucu kolay krep tarifi…

KREP İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 su bardağı un



2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

KREP TARİFİ YAPILIŞI

Bir kap içerisine 2 adet yumurtayı kırın ve çırpın. Yumurtaların iyice köpürmesinin ardından süt ve suyu ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra topaklanmayacak şekilde azar azar un ilave edin. Tüm malzemelerin karışmasının ardından tuz ve sıvı yağ ekleyin. Kepçe yardımı ile önceden kızdırılmış olan geniş tavaya krep hamurunu dökün. İki tarafın da kızardığından emin olduktan sonra hazır olan krebi tabağa alın ve servis edin.