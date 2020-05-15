Çocukların çok sevdiği doyurucu kolay krep tarifi
Krep tarifi merak ediliyor. Sabahları özellikle çocukların kahvaltıda çok sevdiği krep hem doyurucu oluyor hem de sofraya lezzet katıyor. Krebin içinde süt ve yumurta gibi sağlıklı besinler yer alıyor. İşte sabah çocukları mutlu edecek doyurucu kolay krep tarifi…
Kahvaltılarda çok sevilen krep tarifi araştırılıyor. Peynirle, zeytinle veya reçellerle süslenen krepler sabah sofralarına lezzet katıyor. Çocuklar tarafından da oldukça sevilen krebin yapılışı oldukça basit. Krep malzemeleri arasında süt, un, su ve un yer alıyor. İşte doyurucu kolay krep tarifi…
KREP İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
2 yumurta
1 çay kaşığı tuz
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
KREP TARİFİ YAPILIŞI
Bir kap içerisine 2 adet yumurtayı kırın ve çırpın. Yumurtaların iyice köpürmesinin ardından süt ve suyu ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra topaklanmayacak şekilde azar azar un ilave edin. Tüm malzemelerin karışmasının ardından tuz ve sıvı yağ ekleyin. Kepçe yardımı ile önceden kızdırılmış olan geniş tavaya krep hamurunu dökün. İki tarafın da kızardığından emin olduktan sonra hazır olan krebi tabağa alın ve servis edin.