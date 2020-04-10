Çocukların altını ıslatma sebepleri nelerdir?

Çocukların altını ıslatma sebepleri merak ediliyor. Özellikle geceleri çocuklarda görülen altına kaçırma durumunun nedenini merak eden ebeveynler soluğu doktorda alıyor. Anne babalar çocukların gelişim sürecinde altına kaçırma şikâyetlerinden yakınıyor. Peki, çocukları da aileleri de etkileyen alt ıslatma durumu nasıl çözülür?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Çocukluk çağında sık görülen altına kaçırma durumu, 5 yaşından sonra Enürezis (idrar kaçırma) ve 4 yaşından sonra Enkoprezis (dışkı kaçırma) olması durumunda çocuğu ve ebeveynlerini sıkıntıya sokan fizyolojik ve/veya psikolojik bir durumdur. Çocuklarda mesane kontrolü sağlanana kadar ortalama 2 - 3 yaşlarına kadar geceleri alt ıslatma problemi yaşamaları normal bir durumdur. Tuvalete gitme gereksinimi yeterli düzeyde kas kontrolü gerektirdiğinden, çocuklarda 4 yaşına kadar tuvalete gitme kazanımı devam etmektedir. Çocuğun bağırsak ve mesane kontrolü öncelikle gece dışkı kontrolü ile başlar; sonrasında gündüz dışkı kontrolü, gündüz idrar kontrolü ve son olarak gece idrar kontrolü ile sonlanır.” dedi.