Çocukları pedofiliden koruyan yöntemler! Pedofili bireyler nasıl anlaşılır?

“Pedofili; suçtur. İnsanlık prensibine karşı bir tehdittir.” diyen Psikolog Derya Yalçınkaya Mor Papatya’da bu hafta pedofiliyle alakalı aileleri bilgilendiren bir yazıya yer verdi. Pedofiliden çocuklar nasıl korunur? Pedofili bireyler nasıl anlaşılır? gibi birçok önemli soruya cevap veren Yalçınkaya şu şekilde konuştu:

“Pedofil birey sadece erkekler değildir. Nadirde olsa kadınlarda da bu duruma rastlanmaktadır.

· Pedofil birey savunmasız çocukları tercih etmektedir.

· Belgeselde görüldüğü gibi pedofil birey kendisine yardımcı olacak kişileri seçerken maddi açıdan güçsüz ve geçmiş travması olanları seçmektedir.

· Pedofil bireyler çocukları anne-babalarına söylemesin diye tehdit edebilir.

· Pedofil bireyler her zaman çocuklar ile fiziksel temasa geçmeyebilir, bazen pornografik görseller ya da cinsel organını gösterebilirler. Fark edilmeyen bu durum uzun yıllar devam edebilir…

· Çocukların yakın çevresi her daim kontrol altında tutulmalıdır çünkü birçok çocuk yakın çevresi tarafından mağdur edilmiştir. “

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