Çocuklarda uyku düzeni alışkanlığını kazandırmanın yolları

Çocuklarda uyku düzeni başarı ve sağlık için büyük bir öneme sahip. Birçok aile bunun bilincinde olmasına rağmen çocukların uykusuyla ilgili problem yaşıyor. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyku düzeni hakkında velilere önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, çocuklarda uyku düzenini anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, "Çocukların 8-9 saatlik uyku sürelerini tamamlamaları gerekir. Uyku düzeni sağlanması sürecinde ebeveynler de aktif rol almalıdır." dedi.

YATIŞ SAATİ BELİRLEYİN

Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk olarak uyku saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, çocukların erken yatarak uyku ihtiyaçlarının tamamlanmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Alışverişten tutun da yeme içmeye hatta okul ve uyku düzenimize kadar neredeyse tüm alanlarda yeniden düzenleme yapmak durumunda kaldık. Yeni normal döneminde ise okula yeni başlayan sınıflarda belirli kurallar dahilinde yüz yüze eğitimin başlaması ise çocukların uyku dönemlerinin de düzenlenmesini gerekli kılıyor. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, okulla yeni tanışmaları sebebiyle yaşamda kurallar olduğunun farkına varırlar. Tabii ki bu döneme uyum için önemli aşamalardan birisi de uyku öncesi ve uyku sürecidir. Okul öncesinde daha esnek olan uyku başlangıç zamanı, erken kalkma sebebiyle belirli bir rutine dönüşmek durumundadır. Yani çocukların daha erken yatarak ihtiyaçları olan 8-9 saatlik uyku sürelerini tamamlamaları gerekir. Yatış saati 21.00 veya en geç 21.30 olmalıdır."

"UYKU DÜZENİ SAĞLANMASI SÜRECİNDE EBEVEYNLER DE AKTİF ROL ALMALIDIR"



Çocukların yeni döneme uyum sağlaması için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini söyleyen Fidan, uyku tablosu oluşturularak çocuklara düzenli uyku alışkanlığı kazandırılabileceğinin altını çizdi.

Çocukların uyumadan önce yapması gerekenler hakkında velilere tavsiyelerde bulunan Fidan, ailelere önerilerini şöyle sıraladı: