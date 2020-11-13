Çocuklarda şaşılık ne zaman başlar?

Son yıllarda çocuklarda şaşılık aileler tarafından araştırılıyor. Yeni doğan bebeklerde ya da çocuklarda göz problemleri görülebiliyor. Gözde içe kayma olarak adlandırılan şaşılık da bu problemlerin başında geliyor. Estetik bozukluğun yanı sıra bazı görme problemlerine de yol açabilen şaşılık, doğumsal olabildiği gibi gözlük ihtiyacına bağlı olarak da gelişebiliyor. Genetik geçiş özelliği taşıyan bu göz probleminin küçük yaşlarda mutlaka tedavisine başlanması gerekiyor.



BASİT BİR MUAYENE İLE ANLAŞILIYOR

Çocuklarda şaşılıkla ilgili bilgi veren Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, şu bilgileri verdi: