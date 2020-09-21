Çocuklarda şaşılık nasıl anlaşılır? Şaşılığın sebepleri nelerdir?

Şaşılığın sebepleri ve tedavisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle aileler "Çocukta şaşılık nasıl anlaşılır?" diye arama motorlarında araştırma yapıyor. Şaşılıkta erken tedavinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, şaşılığın çocukları psikolojik olarak da etkilediğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, şaşılığın sebeplerini ve tedavisini anlattı.

ODAKLANMA ŞAŞILIĞA SEBEP OLABİLİR

Şaşılık gözlerin aynı hizada olmadan farklı yöne bakarak senkronize hareket etmeme durumu olduğunu belirten Dr. Emrullah Beyazyıldız, şu bilgileri verdi:

"Çoğunlukla erken yaşta ya da doğumsal sebeplerden dolayı ortaya çıkan şaşılığın oluşması genetik faktörler, zorlu hamilelik, zorlu doğum, ateşli hastalık gibi rahatsızlıklar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte görmede noksanlık yaşayan çocukların odaklanmaya çalışması sonucu da şaşılık oluşabilmektedir. Bunlarla birlikte kafa içinde ortaya çıkmış olabilecek kitlesel rahatsızlıklarında bir belirtisi olarak karşılaşılabilecek şaşılığın tedavisi için geç kalınmaması gerekiyor."

ŞAŞILIĞIN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Şaşılık oluşumu ve tedavisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Emrullah Beyazyıldız, çocuklarda şaşılıkla ilgili şunları söyledi:

"Şaşılık gözün hareket etmesini sağlayan kas gruplarında yaşanan güç dengesizliği sebebiyle gerçekleşmektedir. Bunlar yukarıda özet geçildiği gibi genetik faktörler, zorlu doğum ve zorlu gebelik, çocukluk çağında yaşanan travmatik kazalar ve hastalıklar, yüksek tansiyon, diyabet gibi birçok farklı nedenden oluşabilmektedir. Özellikle erken yaşta tedavi edildiğinde şaşılığın tedavi başarı oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle ebeveynlere özellikle ilk 3-4 yaşa kadar düzenli göz kontrolleri yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz. Şaşılık farklı yaş grubunda oluşabileceği gibi sebeplerinin de farklı olması tedavisinde de farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu nedenle gerekli tahlil ve tetkikler sonucu bazı hastalarda gözlük tedavisi uygulanabilirken bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi müdahalede ise yapılan göz kaslarına güçlendirici ya da zayıflatıcı işlemler uygulanarak gözlerin birbirine uyumu sağlanmaktadır."

"PSİKOLOJİYİ OLUMSUZ EKİLİYOR"



Şaşılığa sahip çocuklarda genel bağlamda iki farklı davranış bozukluğu oluşabildiğine dikkat çeken Beyazyıldız, çocukların bu durumdan nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı: