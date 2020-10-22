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22 Ekim 2020 Perşembe 17:40 | Son Güncelleme:

Çocuklarda kekemeliğin tedavisi ve nedenleri

Çocuklarda kekemeliğin tedavisi ve nedenleri
DHA

Kekemeliğin her yaş grubunda görülebileceğini belirten uzmanlar, kekemeliğin en çok psikolojik sebeplerden kaynaklandığını söyledi. Peki, kekemelik nasıl tedavi edilir?

Kekemeliğin nedenleri ve tedavisi merak ediliyor. Ailelerin kekemelik konusunda endişeye kapıldığına dikkat çeken uzmanlar, kekemeliğin tedavisi hakkında bilgi verdi. İşte kekemeliğin nedenleri ve yapılması gerekenler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı ve Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Prof. Dr. Altuntaş, çocuklarda kekemelikle ilgili bilgi verdi.

EN ÇOK 2-6 İLE YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Kekemeliğin, akıcı konuşmayı engelleyen, genellikle çocukluk çağından başlayan ve yetişkinlik döneminde de devam eden konuşma bozukluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Altuntaş, şu bilgileri verdi:

"Kekemelik konuşma sırasında takılmalar, duraksamalar kelime ya da hecelerde tekrarlamalarla giden bir tablodur. Kekemelik sanki çocukluk yaşlarında görülen bir sorunmuş gibi karşımıza çıkmakla birlikte her yaş gurubunda ortaya çıkabilen bir durumdur. En çok 2 ile 6 yaş arasında çocuklarda görülüyor o yüzden aileler büyük endişeye kapılıyorlar. Genellikle bu dönem çok önemli çünkü konuşma gelişiminin olduğu bir dönem. Erişkinlerde de kekemelik ortaya çıkabilir. Kekemeliğe pek çok şey sebep olabiliyor. Kekemelik en çok psikolojik sebeplerden dolayı oluyor. Kötü rüya gördü veya patlama gördüğü ondan sonra kekemeye başladı gibi halkımızda bir inanış olmakla birlikte ciddi nörolojik hastalıklarda, erişkinlerde gelişimsel olarak kekemelik ortaya çıkabiliyor." 

"TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Altuntaş, şunları kaydetti:

"Çocuk yaş gurubunda kekemelik tanısını genellikle çocuk psikiyatristleri koyuyor. Konunun uzmanı tarafından çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor. Kekemeliğin altında yatan başka bir nörolojik gelişimsel başka bir hastalığın olup olmadığı ortaya konması gerekiyor. Bu hastalık psikolojiktir denip bir kenara konulmaması gerekiyor. Çocuk psikiyatristi tarafından hasta değerlendirildikten sonra konuşma terapistine yönlendirilerek bu kekemeliğin hangi aşamada olduğunu ve nasıl düzeltileceğini değerlendirmesi gerekiyor. Kekemelik tedavisi aslında bir ekip tedavisidir. Doğal akışı sırasında stres geçince kekemelik ortadan kalkabilir. O yüzden bütün çocuklara kekemelikte tedavi vermiyoruz. Tedavi vereceğimiz olgularında farklı farklı tedavi yöntemleri var. Kekemelerin en çok fayda gördükleri tedavi yöntemi de konuşma terapisidir. Kekemelik hastalığında önemli olan hastalığın nedenini bulmak ve ona göre tedavi bulmak. Kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da unutmamak gerekir."
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