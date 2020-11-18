Çocuklarda kabızlık sorunu gelişimi engelleyebilir

Kabızlık tedavisi konusunda anne babaları uyaran uzmanlar, çocuklarda kabızlığın nedenleri hakkında bilgi verdi.

DHA'da yer alan habere göre Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, çocukların yüzde 30’unda görülen kabızlık tedavisinin ertelenmesinin, makatta yara ve kanama, hatta büyüme gelişiminde duraksama gibi komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi.

Her çocuğa göre kaka yapma alışkanlığının farklılık gösterebildiğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görünen farklılıklar bazen büyük bir rahatsızlığın habercisi olabildiğinin altını çizdi.

Çocuklarda sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen bu rahatsızlığın, erken tedavi edilmemesi durumunda makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

KABIZLIĞIN NEDENLERİ

Kabızlık sorunun farklı nedenleri olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Korkmaz, küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar, büyük çocuklarda oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi kabızlık nedenleri arasında olabileceğini belirtti.

TUVALET SIKLIĞI ÖNEMLİ

Ebeveynlerin çocukların tuvalete çıkma sıklığına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Korkmaz, çocuğun haftada 3 ya da daha az kaka yapması, tuvalet eğitimi sonrası haftada en az bir defa kaka kaçırması, ağrılı ya da sert kaka yapması, kakayı tutması, büyük çaplı kaka yapması gibi şikayetlerin de kabızlık belirtisi olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Korkmaz, zamanında etkili bir tedavi yapılmaması problemin katlanarak büyüyebileceğini ve neden olduğu komplikasyonlarla tedavinin hem uzun hem de çok zor hale gelebileceğini ifade etti.

KABIZLIĞIN NEDENİ GENETİK OLABİLİR

Her kabızlık rahatsızlığının tamamen düzelemeyebileceğine belirten Doç. Dr. Korkmaz, kabızlık tedavisi ile ilgili şunları söyledi: