Çocuklarda görülen hipertansiyon kalpte ve beyinde hasara yol açabilir

Çocuklarda yüksek tansiyonun farklı sebepleri bulunuyor. Fast food beslenmenin ve hareketsiz yaşamın hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Uzman Dr. Elif Köşeli, çocuklarda hipertansiyon konusunda aileleri bilgilendirdi.



Çocuklarda hipertansiyonun erişkinlerdeki sebeplerden farklı olduğunu ve çoğunlukla altta yatan başka bir hastalığa bağlı olduğunu belirten Köşeli, şu bilgileri verdi:

"En sık olarak böbrek hastalıkları, doğuştan kalp damar hastalıkları, tiroid veya böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan hormonal hastalıklar, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, öksürük şurupları ve kortizon gibi bazı ilaçlar, prematürelik, düşük doğum ağırlığı ve bazı alerjik reaksiyonlar hipertansiyona sebep olabilir."

FARK EDİLMEZSE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Fark edilmeyen veya tedavi edilmeyen hipertansiyonun çocuklarda böbrekte, kalpte, beyinde ve gözde şiddetli hasara neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Köşeli, şu şekilde konuştu: