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  • Çocuklarda görülen hipertansiyon kalpte ve beyinde hasara yol açabilir
11 Kasım 2020 Çarşamba 17:58 | Son Güncelleme:

Çocuklarda görülen hipertansiyon kalpte ve beyinde hasara yol açabilir

Çocuklarda görülen hipertansiyon kalpte ve beyinde hasara yol açabilir

Yüksek tansiyon artık çocuklarda da görülüyor. Uzmanlar, fark edilmeyen hipertansiyonun çocuklarda böbrekte, kalpte, beyinde ve gözde şiddetli hasara neden olabileceğini belirtti.

Çocuklarda yüksek tansiyonun farklı sebepleri bulunuyor. Fast food beslenmenin ve hareketsiz yaşamın hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Uzman Dr. Elif Köşeli, çocuklarda hipertansiyon konusunda aileleri bilgilendirdi.

Çocuklarda hipertansiyonun erişkinlerdeki sebeplerden farklı olduğunu ve çoğunlukla altta yatan başka bir hastalığa bağlı olduğunu belirten Köşeli, şu bilgileri verdi:

"En sık olarak böbrek hastalıkları, doğuştan kalp damar hastalıkları, tiroid veya böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan hormonal hastalıklar, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, öksürük şurupları ve kortizon gibi bazı ilaçlar, prematürelik, düşük doğum ağırlığı ve bazı alerjik reaksiyonlar hipertansiyona sebep olabilir."

FARK EDİLMEZSE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Fark edilmeyen veya tedavi edilmeyen hipertansiyonun çocuklarda böbrekte, kalpte, beyinde ve gözde şiddetli hasara neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Köşeli, şu şekilde konuştu:

"En korktuklarımız zihinsel fonksiyonlarda bozulma, damarlarda sertleşme, görmede azalma veya görme kaybı, böbrek fonksiyonlarında bozulma veya böbrek yetmezliği, kalp duvarında kalınlaşma veya kalp kasılmasında bozulma, kalp yetmezliği, beyin kanaması ve felç gibi ciddi durumlardır. Bir çocuğun önünde uzun bir yaşam beklentisi olduğunu düşünerek bunları önlemek için erken tanı ve tedavi önemlidir." 
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